Otologia e Neuro-otologia: a Pisa il congresso nazionale

Attualità Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Il programma scientifico si sviluppa attraverso corsi di istruzione e tavole rotonde dando spazio ad un’ampia discussione

Dall8 al 10 ottobre si tiene a Pisa all’Hotel Galilei (inizio, alle 8.30) il VII congresso nazionale dellAiono-Accademia italiana di Otologia e Neuro-otologia di cui è presidente Stefano Berrettini, professore ordinario di Otorinolaringoiatria all’Università di Pisa e direttore dell’Unità operativa di Otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria dell’Aoup, dedicato al tema delle controversie in Otologia e Otoneurologia.

“Viviamo un momento di profonda evoluzione della nostra disciplina – dichiara Berrettinicon la ricerca scientifica, le nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale che stanno trasformando la diagnosi e il trattamento di alcune patologie otologiche e otoneurologiche. Ogni progresso, tuttavia, porta con sé nuove domande, alimenta il dibattito e apre prospettive che richiedono un confronto attento e rigoroso. Il congresso nasce proprio con l’obiettivo di affrontare, in modo aperto e costruttivo, i temi più attuali e dibattuti della nostra pratica clinica e chirurgica”.

Il programma scientifico si sviluppa attraverso corsi di istruzione e tavole rotonde dando spazio ad un’ampia discussione anche con la presentazione di casi clinici.

Nelle varie sale si affrontano argomenti monotematici come gli impianti cocleari, le principali patologie del basicranio laterale, in particolare il trattamento del neurinoma dell’acustico nei suoi differenti aspetti, la diagnosi e il trattamento chirurgico dell’otosclerosi, la miringoplastica, il trattamento del colesteatoma, i più recenti trattamenti con protesi impiantabili, la gestione delle urgenze audio-otologiche e molto altro. Un’intera sessione del congresso 'Aiono giovani' è stata riservata ai giovani specialisti e specializzandi, con anche il miglior caso clinico e il miglior monotema presentati nella sessione, che saranno premiati al termine delle sedute scientifiche.

Altra sessione del congresso è dedicata all’otoneurologia, con un corso specifico, prendendo in esame quelle patologie vestibolari suscettibili anche di trattamento chirurgico. Spazio anche alle comunicazioni libere, presentate prevalentemente da giovani, con un primo e secondo premio alle migliori.

Il congresso è inoltre dedicato all’innovazione, con le più recenti novità in ambito tecnologico, diagnostico, chirurgico e farmacologico.

Fonte: AOUP - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Pisa
Attualità
28 Settembre 2026

Lavori di Acque, estesa la chiusura di un tratto di via Luigi Bianchi

È stata prolungata fino alle ore 18 di domenica 11 ottobre la chiusura al traffico di via Luigi Bianchi, nel tratto compreso tra via Contessa Matilde e via dell’Ozeretto, per [...]

Pisa
Attualità
26 Settembre 2026

"Ti voglio una sacca di bene": raccolta di sangue per i bambini malati di tumore

L'Azienda ospedaliero-universitaria pisana aderisce al “Settembre d’Oro 2026: ricerca, cure e qualità di vita al centro della sfida contro i tumori pediatrici”, promosso da Fiagop Ets - la Federazione Nazionale [...]

Pisa
Attualità
25 Settembre 2026

Consegnati gli attestati ai volontari impegnati nel monitoraggio dei nidi di Caretta caretta sul litorale pisano

 Si è svolta questo pomeriggio, venerdì 25 settembre, nella chiesa di Sant’Antonio in Qualquonia, la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione ai volontari impegnati durante l’estate nelle attività di [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

torna a inizio pagina