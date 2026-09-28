Pistoia, 14enne cade dalla bici: è grave

Grave incidente questo pomeriggio a Pistoia, in via delle Mura Urbane, dove un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito dopo essere caduto dalla bicicletta. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con un'automedica e un'ambulanza.

Il giovane è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Jacopo di Pistoia. Viste le condizioni cliniche riscontrate durante i primi accertamenti, il 14enne è stato successivamente trasferito all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Nell'incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi.