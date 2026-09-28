Poggibonsi, si nascondeva nel bosco con cocaina, eroina e hashish: arrestato 19enne

I carabinieri di Poggibonsi, in collaborazione con i militari della forestale di San Gimignano, hanno arrestato un 19enne di origini tunisine per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giovane, senza fissa dimora sul territorio nazionale, già noto alla forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di circa 4 grammi di cocaina, 2,5 grammi di eroina e 6 grammi di hashish, oltre a un bilancino elettronico di precisione e a un telefono cellulare. Dopo la convalida dell'arresto, il gip del Tribunale di Siena ha disposto per lui la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Poggibonsi.

Secondo quanto riferito dai militari, il 19enne è stato notato dai militari la sera del 24 settembre scorso mentre si trovava nascosto tra la vegetazione, in località Valli, nel territorio di Poggibonsi. Il suo atteggiamento ha insospettito i carabinieri, che hanno deciso di procedere a una perquisizione, durante la quale è stata la droga.

L'operazione rientra nell'attività di controllo delle aree boschive e forestali intorno a Poggibonsi, recentemente intensificata dai carabinieri. Secondo quanto riferito dagli stessi militari, alcune di queste zone vengono utilizzate occasionalmente per bivacchi e sono interessate da fenomeni di degrado e spaccio di stupefacenti.

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