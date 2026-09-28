'Tesori Svelati', il patrimonio francescano del Convento di San Miniato apre le porte alla città

In occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, il Convento dei Frati Minori di San Miniato apre le sue porte alla cittadinanza per svelare una parte preziosa del proprio patrimonio storico, artistico e liturgico attraverso la mostra “Tesori Svelati”.

Il Convento, tra i più rilevanti complessi religiosi e culturali del territorio, custodisce le testimonianze di una presenza francescana che affonda le proprie radici nel Medioevo. Nei suoi spazi sono conservati manufatti che raccontano una storia lunga oltre sette secoli: un cammino segnato da trasformazioni e dispersioni, ma anche dalla costante cura nel preservare un’eredità di straordinario valore culturale e spirituale.

La mostra nasce dal desiderio di condividere con la comunità questa ricchezza, rendendo finalmente visibili al pubblico argenti, tessuti e arredi liturgici di pregevole manifattura fiorentina e toscana, oltre a preziosi reliquiari che custodiscono frammenti del saio, del cingolo e delle ceneri del Santo d'Assisi. Un itinerario espositivo che intreccia la storia dell’arte con la profonda devozione che da secoli anima la comunità di San Miniato.

PROGRAMMA DELL’EVENTO

- Ore 16.30 – Presentazione della mostra Saluti istituzionali e interventi a cura di: Arch. Maria Grazia Tampieri, Funzionaria della Soprintendenza ABAP di Pisa e Livorno e coordinatrice della tutela monumentale del territorio di San Miniato; Prof. Claudio Casini, Storico dell'arte e già funzionario della Soprintendenza ABAP per le province di Lucca e Massa Carrara

- Ore 18.00 – Santa Messa

Celebrazione presieduta da S. E. Mons. Giovanni Paccosi, Vescovo di San Miniato, con la tradizionale accensione della lampada votiva da parte del Sindaco Simone Giglioli.

- A seguire – Momento di convivialità Aperitivo e buffet di condivisione allestito nella suggestiva cornice del Chiostro dei Padri.

PERCORSI ED ESPOSIZIONI COLLATERALI

Durante l'intera giornata, i visitatori avranno inoltre la possibilità di accedere a due ulteriori percorsi espositivi ospitati nel complesso:

- Nell’Ex Frantoio – Museo per Francesco, nel nome di Tropei, Giulio Greco e Dilvo Lotti: un suggestivo spazio recuperato che accoglie la memoria artistica e il dialogo tra arte contemporanea e spiritualità francescana. Il percorso espositivo valorizza le opere di maestri che hanno segnato il panorama culturale e artistico del territorio, offrendo un'intensa riflessione visiva sulla figura del Poverello d'Assisi attraverso differenti sensibilità e linguaggi espressivi.

- Nella Chiesa: Esposizione dedicata alla vita di San Francesco, con le opere realizzate dai pittori dell’UCAI (Unione Cattolica Artisti Italiani) di San Miniato e ispirate al celebre ciclo di affreschi giotteschi della Basilica Superiore di Assisi.

Fonte: Insieme verso Nuovi Orizzonti OdV San Miniato