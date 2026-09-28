San Miniato Basso, chiuso il front-office URP-Anagrafe per lavori di adeguamento

Nella settimana dal 5 al 9 ottobre 2026 il front-office dei servizi URP-Anagrafe di San Miniato Basso, in via Aporti, sarà chiuso al pubblico per consentire lo svolgimento di alcuni lavori di adeguamento dei locali, programmati dalla proprietà dell'immobile e finalizzati principalmente alla riduzione del disagio acustico agli sportelli.

Per tutta la durata dei lavori, i servizi del front-office URP-Anagrafe, tra cui il rilascio della Carta d'Identità Elettronica (CIE), certificati, atti notori, dichiarazioni di residenza, concessioni cimiteriali e vendita Acqua Card, saranno trasferiti presso lo sportello di Ponte a Egola, in via Ferrari, dove sarà predisposta una postazione aggiuntiva rispetto a quella già destinata al servizio CIE.

Resterà invece regolarmente operativo a San Miniato Basso l’ufficio di Stato Civile così come le attività di back-office che non prevedono il contatto diretto con il pubblico al piano terra.

Lo Sportello URP-Anagrafe di Ponte a Egola, in via Ferrari, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.30.

Lo Sportello URP-Anagrafe di San Miniato, presso il Municipio, manterrà invece l'orario attuale, con apertura al pubblico il venerdì dalle 9 alle 13.

Al termine degli interventi, da lunedì 12 ottobre 2026 torneranno in vigore gli orari ordinari dei servizi, salvo eventuali complicazioni che dovessero insorgere nel corso dei lavori. In tale eventualità, saranno fornite tempestivamente ulteriori comunicazioni.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

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