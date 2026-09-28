'Hackerare la memoria': a San Miniato un convegno sui rischi informatici per il patrimonio culturale

Venerdì 2 ottobre 2026, alle ore 17:00 presso Palazzo Grifoni a San Miniato (PI), la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e l’Accademia degli Euteleti, in collaborazione con la Fondazione Istituto Dramma Popolare e Women 4Cyber Italy presentano il convegno “Hackerare la memoria. La tutela del patrimonio culturale al tempo delle minacce ibride”.

La digitalizzazione nel settore dei beni culturali è un processo che ha come scopi primari la protezione del patrimonio culturale originale e la sua diffusione ad un’utenza assai più vasta e inclusiva, unitamente ad immensi benefici in ambiti specifici quali per esempio la conservazione, il restauro, la valorizzazione dei beni artistici.

Tuttavia, questa radicale trasformazione non è stata, e non è oggi, esente da rischi. Si tratta dei rischi informatici che accompagnano i processi di digitalizzazione e che possono essere molto dannosi soprattutto se non si adottano fin dal principio adeguate misure di protezione.

Per la tutela del patrimonio culturale di una società, pertanto, si rende indispensabile acquisire una consapevolezza avanzata sui rischi effettivi e investire affinché sorgano nuove competenze,

caratterizzate da conoscenze interdisciplinari, sia umanistiche che relative alle tecnologie innovative.

Questa appare come una misura molto efficace per contrastare al meglio gli effetti pericolosi della digitalizzazione, soprattutto oggi in cui le minacce ibride, cioè attacchi informatici che agiscono per esempio parallelamente a campagne di disinformazione, possono perfino minare la memoria collettiva alterando valori e raccontare la storia di una comunità in modo improprio.

L’evento sarà aperto al pubblico fino a esaurimento posti, per partecipare è gradita la prenotazione, effettuabile via mail, scrivendo all’indirizzo segreteria@fondazionecrsm.it, oppure contattando la segreteria della Fondazione al numero fisso 0571 546790 o al mobile 371 3590694.

Fonte: Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato

Notizie correlate