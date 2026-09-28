San Miniato 'si sposta' a Apolda per il gemellaggio

Tre giornate ad Apolda, in Germania, per rinnovare un rapporto di amicizia e collaborazione che guarda già a un appuntamento importante: il decennale del gemellaggio tra San Miniato e la città tedesca, che sarà celebrato il prossimo anno. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, accompagnato dal consigliere comunale con delega ai Gemellaggi Pablo Taddei e da Attilio Saglam dell’Azienda Agrituristica Aglioni, hanno partecipato alle iniziative organizzate ad Apolda in occasione dello Zwiebelmarkt, la tradizionale mostra mercato della cipolla e principale festa cittadina.

Apolda si trova in Turingia, a circa 7 chilometri da Jena e 14 da Weimar, nel cuore della Germania. La delegazione è stata accolta dal Bürgermeister Olaf Müller. La presenza di San Miniato ha avuto anche una significativa componente legata alla promozione delle eccellenze del territorio. Insieme alla delegazione istituzionale hanno infatti partecipato Podere Pellicciano e una delegazione del Mercato della Terra, presentati nello spazio dedicato alla città durante la manifestazione.

Il programma ha alternato momenti istituzionali, occasioni di conoscenza della città e incontri con la comunità locale. Venerdì la delegazione ha partecipato all’inaugurazione ufficiale dello Zwiebelmarkt e alla visita del Paulinenpark, prima della cena istituzionale con il sindaco Müller.

Sabato,uno dei momenti più significativi è stato la visita alla San-Miniato-Straße, la strada che Apolda ha intitolato alla città toscana e che rappresenta uno dei segni permanenti del rapporto tra le due comunità.

Nel corso della visita si sono rinnovati anche i simboli dell’amicizia tra le due amministrazioni, con lo scambio di doni istituzionali, mentre la delegazione ha avuto modo di partecipare ai numerosi momenti pubblici che animano lo Zwiebelmarkt e di incontrare cittadini, associazioni e realtà del territorio.

«Il gemellaggio tra San Miniato e Apolda è prima di tutto un atto di amicizia e di fratellanza fra i popoli d’Europa, che acquista valore quando riesce ad andare oltre gli atti formali e diventa conoscenza reciproca, incontro tra persone e opportunità di scambio tra territori – dichiarano il sindaco Simone Giglioli e il consigliere con delega ai Gemellaggi Pablo Taddei –. Ad Apolda abbiamo ritrovato un’accoglienza calorosa e un’amicizia costruita nel tempo. È stato inoltre importante poter portare nel cuore della loro principale festa cittadina alcune delle eccellenze del nostro territorio. In un’Europa chiamata continuamente a costruire dialogo e cooperazione, rapporti come quello tra San Miniato e Apolda ci ricordano che l’unità europea si costruisce anche dal basso, attraverso relazioni durature tra città e persone».

La visita rappresenta così una nuova tappa nel percorso di avvicinamento al decimo anniversario del gemellaggio, con l’obiettivo di consolidare il rapporto istituzionale e moltiplicare le occasioni di conoscenza e collaborazione tra San Miniato e Apolda. Un legame che le due città intendono continuare a tradurre in scambi culturali, sociali ed economici, dando continuità a una relazione europea fondata sull’incontro e sull’amicizia tra le rispettive comunità.