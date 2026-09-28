'Scacchi in azione': a DesTEENazione EVV quattro pomeriggi tra gioco e strategie

Da giovedì 1 ottobre gli scacchi arrivano a DesTEENazione EVV, lo spazio di comunità dedicato ad adolescenti e giovani dagli 11 ai 21 anni dell’Empolese Valdarno Valdelsa, in via Luigi Paladini 40 a Empoli. Il progetto, promosso dalla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e finanziato dal PN Inclusione e Lotta alla Povertà 2021–2027, cofinanziato dall’Unione europea, propone attività educative, culturali e aggregative, oltre a servizi di orientamento, supporto psicologico e ascolto per le famiglie.

All’interno di questo spazio arriva 'Scacchi in azione', un ciclo di quattro incontri gratuiti realizzato in collaborazione con ASD Empoli Scacchi, in programma giovedì 1, 8, 15 e 22 ottobre, dalle 16 alle 17.30.

L’iniziativa è aperta a tutte e tutti: sia a chi non ha mai giocato, sia a chi conosce già il gioco e vuole allenarsi, sperimentare nuove strategie e mettersi alla prova. I quattro pomeriggi alterneranno attività diverse, pensate per imparare e giocare insieme in un clima informale. Si partirà con giochi rompighiaccio a tema, per conoscersi e prendere confidenza con la scacchiera, i pezzi e le regole. Ci sarà poi spazio per il gioco libero, con il supporto degli istruttori di ASD Empoli Scacchi, e per la risoluzione collettiva di problemi e posizioni, attraverso cui ragionare sulle possibili mosse e confrontare strategie e soluzioni.

Uno dei momenti dell’attività sarà dedicato anche a una partita collettiva online: il gruppo diventerà un’unica squadra, chiamata a sfidare un avversario in rete e a decidere insieme ogni mossa. La partecipazione è gratuita. Per informazioni: info@desteenazione-evv.it

Fonte: CoeSo - Ufficio Stampa

Notizie correlate