Sconto carburanti, distributori Eni più affollati a Firenze

Cronaca Firenze
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Automobilisti in attesa in via Senese, ma senza lunghe code. La benzina self scende a 1,990 euro al litro, il gasolio a 2,190

Con l'avvio delle riduzioni sul prezzo dei carburanti, questa mattina si è registrato un maggiore afflusso di automobilisti nei distributori Eni di via Senese, strada in uscita da Firenze dove sono presenti diverse stazioni di rifornimento.

Intorno alle 10 non si sono comunque formate lunghe code, anche se alcuni automobilisti erano in attesa per effettuare il rifornimento. Il prezzo indicato per il self service era di 1,990 euro al litro per la benzina e di 2,190 euro al litro per il gasolio.

Lungo via Senese è presente anche un distributore Ip, dove questa mattina la riduzione del prezzo del carburante non risultava ancora applicata.

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