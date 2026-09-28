Scontro tra due auto in viale Diaz, una si ribalta: conducente incastrato

Cronaca Lucca
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Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Lucca, che ha liberato il conducente e lo ha affidato alle cure del personale sanitario del 118

Incidente stradale questa mattina, attorno alle 11.45, in viale Diaz, dove due autovetture si sono scontrate. Nell'impatto, una delle due auto si è ribaltata su un fianco e il conducente è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Lucca, che ha liberato il conducente e lo ha affidato alle cure del personale sanitario del 118, giunto sul posto con un'ambulanza della Misericordia di Altopascio.

Presenti anche gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi e negli accertamenti del caso.

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