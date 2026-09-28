Spaccio di droga a Firenze, arrestato 34enne: sequestrati cocaina, hashish e oltre 2mila euro

Un 34enne di nazionalità marocchina è stato arrestato a Firenze dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento è avvenuto nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti per contrastare lo spaccio.

Gli agenti dei Commissariati di San Giovanni e Rifredi, insieme alla Polizia Locale, avevano acquisito informazioni su una presunta attività di spaccio nei pressi di viale Don Minzoni. Durante un servizio di osservazione, il 34enne è stato visto entrare e uscire da un condominio.

Il controllo ha portato al sequestro di 22 involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 13 grammi, e di 165 euro in contanti. Nella successiva perquisizione dell'abitazione dell'uomo, in via degli Aristi, sono stati trovati altri 15 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione e 2.120 euro in contanti.

Nel corso dell'attività è stato inoltre rintracciato un 51enne italiano, trovato in possesso di 0,43 grammi di cocaina. L'uomo è stato segnalato amministrativamente per il possesso della sostanza e ha riferito agli agenti di averla acquistata dal 34enne per 40 euro.

La Polizia precisa che la responsabilità degli indagati dovrà essere accertata nel corso del procedimento giudiziario e che le contestazioni sono formulate allo stato degli atti, nel rispetto della presunzione di innocenza.