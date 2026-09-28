Tanti giovani a Cerreto Guidi per avvicinarsi allo sport e alla musica

Attualità Cerreto Guidi
Condividi su:
Leggi su mobile

Società sportive ed associazioni hanno aderito all’11°edizione di Prova il tuo sport che si è svolta nel centro storico di Cerreto Guidi

Società sportive ed associazioni hanno aderito all’11°edizione di Prova il tuo sport che si è svolta nel centro storico di Cerreto Guidi con la partecipazione di tanti giovani accorsi per cimentarsi in numerose discipline sportive. Ad ognuno dei partecipanti è stata consegnata una medaglia.

La manifestazione è stata organizzata dal Comune di Cerreto Guidi che nell’occasione ha ribadito la volontà di promuovere una giornata ad hoc per attribuire riconoscimenti ad atleti e società sportive del territorio che si siano particolarmente distinti per i risultati ottenuti. A questo proposito è pubblicato sul sito del comune un modulo per consentire la segnalazione dei risultati.

Oltre ai tanti sport è stato possibile conoscere ed approfondire grazie alla presenza delle contrade, i giochi che caratterizzano il classico Palio del Cerro.

Sport, ma anche tanta musica. Grazie a Prova il tuo strumento, promossa dal MMI Toscana (Modern Music Institute), c’è stata la possibilità di avvicinarsi alla musica, provando direttamente alcuni strumenti.

Notizie correlate

Cerreto Guidi
Attualità
23 Settembre 2026

'Prova il tuo sport! …e prova il tuo strumento!' a Cerreto Guidi

Il centro storico di Cerreto Guidi, come ogni anno, torna ad ospitare una giornata promossa dall’Amministrazione comunale per le bambine e i bambini che trovano numerose proposte ed opportunità nell’ambito [...]

Cerreto Guidi
Attualità
22 Settembre 2026

Puliamo il mondo a Cerreto Guidi, nuova iniziativa tra Stabbia e Lazzeretto

Proseguono a Cerreto Guidi le iniziative dell’edizione 2026 di "Puliamo il mondo", promossa da Legambiente. Dopo che nei giorni scorsi sono state coinvolte le scuole, e in particolare le classi [...]

Cerreto Guidi
Attualità
21 Settembre 2026

Convocato il Consiglio comunale di Cerreto Guidi: l'ordine del giorno

È convocato per Venerdì 25 settembre, alle ore 18,30 presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi. Sono tre gli argomenti iscritti all’ordine del giorno. [...]



Tutte le notizie di Cerreto Guidi

<< Indietro

torna a inizio pagina