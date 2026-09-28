Tanti giovani a Cerreto Guidi per avvicinarsi allo sport e alla musica

Società sportive ed associazioni hanno aderito all’11°edizione di Prova il tuo sport che si è svolta nel centro storico di Cerreto Guidi con la partecipazione di tanti giovani accorsi per cimentarsi in numerose discipline sportive. Ad ognuno dei partecipanti è stata consegnata una medaglia.

La manifestazione è stata organizzata dal Comune di Cerreto Guidi che nell’occasione ha ribadito la volontà di promuovere una giornata ad hoc per attribuire riconoscimenti ad atleti e società sportive del territorio che si siano particolarmente distinti per i risultati ottenuti. A questo proposito è pubblicato sul sito del comune un modulo per consentire la segnalazione dei risultati.

Oltre ai tanti sport è stato possibile conoscere ed approfondire grazie alla presenza delle contrade, i giochi che caratterizzano il classico Palio del Cerro.

Sport, ma anche tanta musica. Grazie a Prova il tuo strumento, promossa dal MMI Toscana (Modern Music Institute), c’è stata la possibilità di avvicinarsi alla musica, provando direttamente alcuni strumenti.

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