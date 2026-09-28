Tartufo, seconda edizione della passeggiata nei boschi di Montopoli

Seconda edizione della passeggiata nei boschi di Montopoli che inaugura la stagione del tartufo bianco. Domenica 4 ottobre l’appuntamento è con “Sulle tracce del tartufo bianco”, un’escursione storico naturalistica. «Prosegue il percorso intrapreso lo scorso anno con la promozione e la valorizzazione del territorio di Montopoli e le sue ricchezze paesaggistiche ed enogastronomiche – hanno detto la sindaca Linda Vanni e l’assessore al turismo Marzio Gabbanini –. Con ottobre comincia la stagione del tartufo bianco e noi vogliamo accoglierla con una passeggiata che sarà l’anteprima della nostra seconda mostra mercato del tartufo bianco e dei prodotti tipici montopolesi in programma il 24 e 25 ottobre».

Il ritrovo e la partenza sarà domenica 4 ottobre dalla torre di San Matteo, a Montopoli in Val d’Arno, alle ore 9.30. Un percorso ad anello di 5,8 chilometri, alla scoperta del territorio di Montopoli in Val d’Arno, tra paesaggi rurali, testimonianze storiche e ambienti naturali di particolare interesse. Partendo da via Sottofossi Est, i partecipanti scenderanno verso Sant’Andrea alle Fornaci, fino a costeggiare la zona “Boschi di Germagnana e Montalto”, importante area tutelata per la presenza di habitat forestali e per la ricchezza della biodiversità. All’arrivo sarà organizzata una merenda.

«Questo appuntamento si inserisce nel percorso che stiamo portando avanti fin dal nostro insediamento – continuano – prima con l’ingresso di Montopoli all’interno dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo, con le iniziative dedicate al tartufo nero che hanno caratterizzato le ultime due estati a Montopoli e la prima mostra mercato nell’autunno del 2025. L’obiettivo è fare rete con le realtà del territorio intorno all’obiettivo comune di valorizzare i nostri prodotti tipici e le nostre eccellenze».

L’iniziativa, promossa dal Comune di Montopoli in Valdarno in coprogettazione con l’Associazione Culturale Arco di Castruccio con il coinvolgimento dell’Università Popolare con il patrocinio dell’Associazione Tartufai delle Colline Samminatesi e dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo, sarà guidata da Massimiliano Petrolo, guida ambientalista dell’Ecosistituto delle Cerbaie.

Al termine della passeggiata sarà svelato il manifesto della seconda mostra mercato del tartufo bianco organizzata dal Comune di Montopoli.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa

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