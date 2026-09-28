Certaldo si tinge d'inchiostro: torna 'Tattoo in Town'

Certaldo si prepara a diventare, per il secondo anno consecutivo, la capitale internazionale dell’arte del tatuaggio. Il prossimo 3 e 4 ottobre 2026, i "Macelli Public Space" in piazza dei Macelli apriranno le porte alla seconda, attesissima edizione di "Tattoo in Town". Dopo il grande successo del debutto, l'evento — ideato dal direttore artistico Matteo Ciampolini in stretta collaborazione con l'associazione Polis — torna a proporre un format che va ben oltre la classica fiera commerciale, con l'obiettivo di preservare l’essenza e la vera natura artistica di questa forma espressiva.

La manifestazione offre al pubblico l’occasione unica di entrare in contatto con un team di tatuatori di alto profilo provenienti da Italia, Giappone, Spagna e Messico. Ecco i nomi di alcuni partecipanti: Horitaka, Pepe, Gianni Orlandini ed El Carlo, affiancati da numerosi altri professionisti che lavoreranno dal vivo valorizzando il legame profondo e ancestrale che unisce l’artista alla pelle.

L'edizione 2026 arricchisce e amplia il proprio programma con una vasta offerta di esperienze collaterali. Accanto alle sessioni di tatuaggio live e alla possibilità di concordare appuntamenti walk-in direttamente in convention, si terranno tattoo talk, interviste approfondite e momenti dedicati alla storia del settore. La vera novità di questa edizione sarà la proiezione in anteprima assoluta, programmata sia per la giornata di sabato che per quella di domenica, del documentario "Italian Ink Masters" L’area espositiva ospiterà inoltre un ricercato market artigianale con la partecipazione di realtà come OZ Shop, Antique Tattoo Trade ed El Rana Jewelry, dove sarà possibile trovare libri rari, abbigliamento, gioielleria e memorabilia. Non mancheranno gli spazi dedicati allo stile e alla cura della persona con I' Moro Barber Shop e il piercer Alessandro Orlando di Orly bodypiercing, mentre l'offerta enogastronomica celebrerà le eccellenze locali grazie alla presenza di Piranha Street Food. A coronare il tutto si aggiunge l'esclusivo Private Party al "Salotto Negroni", una festa riservata ai partecipanti che si terrà nella splendida cornice ottocentesca di Villa Il Bassetto tra musica dal vivo, drink e socializzazione.

L'appuntamento è fissato per sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 presso i Macelli Public Space a Certaldo, con biglietti d'ingresso per le singole giornate già disponibili sul sito internet dell’eventoi.

Fonte: Ufficio Stampa

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