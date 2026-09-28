Torna la Domenica Metropolitana, appuntamento gratis coi musei

Nella giornata del 4 ottobre 2026, Domenica Metropolitana, tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana di Firenze e dalla Fondazione MUS.E.

Per i giovani e gli adulti sono in programma gli itinerari negli scavi del teatro romano a Palazzo Vecchio, nonché le visite in altri musei: Palazzo Medici Riccardi, Forte Belvedere, Memoriale delle deportazioni, MAD Murate Art District, Complesso del Carmine e Santa Maria Novella.

Per le famiglie con bambini è in programma Colori di luce, in Santa Maria Novella, una breve visita alla scoperta delle splendide vetrate, seguita da un atelier creativo. A Palazzo Medici Riccardi invece ci sarà un laboratorio di incisione, ispirato alla mostra Oltre il Rinascimento. Tra Dürer e Parmigianino. Nello stesso palazzo, grazie alla disponibilità della Prefettura di Firenze, sarà possibile visitare in forma guidata alcuni ambienti normalmente non aperti al pubblico in cui sono custodite opere pregiate, fra cui Il Matrimonio mistico di Santa Caterina di Ludovico Cardi detto il Cigoli.

In occasione dell'ottocentenario della morte di san Francesco, sempre il 4 ottobre saranno effettuate visite speciali alla chiesa di San Salvatore al Monte, a cura del'Ufficio Patrimonio Mondiale e della Fondazione MUS.E, con la collaborazione dei Frati minori francescani, e visite speciali al Museo Stefano Bardini, con un focus su un dipinto della collezione straordinariamente esposto per l'occasione.

Alle collezioni permanenti si affianca la programmazione delle mostre temporanee in corso, a cui saranno correlate proposte speciali. Presso il Museo Novecento sarà possibile visita la nuova mostra Victor Mann, artista visivo e pittore contemporaneo di origini romene. L’esposizione, a cura di Sergio Risaliti, con il supporto di Galerie Max Hetzler e David Zwirner Gallery, presenta circa 25 dipinti in un percorso che esplora temi ricorrenti dell’artista tra cui la maternità, il ritratto e l’autoritratto, la natura morta, la figura femminile. Sempre al Museo Novecento domenica sarà l'ultimo giorno per visitare l'esposizione dedicata ad Ottone Rosai, Ottone Rosai. Poeta Innanzitutto, in stretto dialogo con le collezioni civiche.

Il centro di arte contemporanea MAD Murate Art District oltre alle visite al carcere duro presenta inoltre Miracola, il nuovo progetto espositivo di Irene Dionisio a cura di Valentina Gensini. L’esposizione presenta in anteprima un’opera filmica inedita dell’artista e filmmaker, prodotta da MAD Murate Art District e destinata ad arricchire la collezione permanente dei Musei Civici Fiorentini: un film corto dedicato al racconto antropologico del culto di Sant’Agata, innestato su culti pagani precedenti e fortemente legato al vulcano Etna e alla protezione delle donne invocata dalle devote accanto ad alcune opere dell’artista, due delle quali realizzate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.

A Palazzo Medici Riccardi, come anticipato, ha da poco inaugurato la mostra Oltre il Rinascimento. Tra Dürer e Parmigianino, dedicata alla straordinaria ricchezza tecnica ed estetica della grafica manierista europea e al profondo rapporto che Georg Baselitz, fra i maggiori artisti contemporanei, ha costruito con i maestri del Cinquecento attraverso decenni di ricerca e collezionismo.

Fino al 31 gennaio inoltre, le Sale Fabiani ospitano l'esposizione San Francesco d’Assisi e Giuseppe Nicola Nasini. Un episodio di committenza medicea, curata da Riccardo Spinelli, con il patrocinio del Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi, della Basilica Papale e Sacro Convento di San Francesco in Assisi, del Frati Minori Conventuali della Basilica di Santa Croce a Firenze. Cuore dell’esposizione sono le quattro grandi tele superstiti del ciclo commissionato nel 1695 dal granduca Cosimo III de Medici.

Ancora a Palazzo Medici Riccardi, in occasione della Domenica di carta, la Biblioteca Riccardiana e la Biblioteca Moreniana aprono le loro sale ai visitatori con tre visite guidate gratuite. L'iniziativa è realizzata con la Città Metropolitana di Firenze e la Fondazione MUS.E.

Si segnala inoltre presso il Memoriale delle Deportazioni la mostra diffusa Kz Auschwitz - 432 Marian Kołodziej - Parole disegnate. Memoria della deportazione politica Auschwitz 1940 - Ebensee 1945 dell’artista visivo polacco Marian Kołodziej.

Infine, al Forte Belvedere è possibile apprezzare il progetto espositivo “Drama: Four Acts”, curato da Sergio Risaliti, con le opere di Marino Marini in dialogo con quelle dell'artista Paolo Canevari, con l'installazione di Per Barklay e con l'installazione sonora di Friedrich Andreoni sui bastioni antistanti, rivolti verso la città.

Fonte: Ufficio Stampa