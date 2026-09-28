Torna la sagra del porcino e della chianina a Castelfranco

Torna uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi di tutta la Toscana: la Sagra del Porcino e della Chianina di Castelfranco di Sotto (Pisa) accende i motori per la sua 14ª edizione. Divenuta ormai un punto di riferimento assoluto per gli amanti della buona tavola, la manifestazione richiama ogni anno migliaia di visitatori provenienti da ogni parte d'Italia. Un successo in costante crescita che conquista sempre più anche i turisti stranieri, pronti a fare tappa a Castelfranco di Sotto per vivere un'autentica esperienza all'insegna delle eccellenze del territorio e della tradizione culinaria locale.

L'evento si svilupperà per cinque fine settimana consecutivi: 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 ottobre 2026, con il gran finale nel weekend di Ognissanti, il 31 ottobre e 1° novembre 2026.

La Sagra nasce per promuovere i prodotti enogastronomici locali e mantenere vive le tradizioni in un territorio oggi a forte vocazione industriale. La protagonista indiscussa della festa è lei, la Chianina. Questa razza millenaria affonda le radici nella storia, quando l'economia di Castelfranco era legata alla terra e alla mezzadria, prima che il boom economico degli anni '60 trasformasse le campagne del Valdarno. Per garantire la massima qualità, tutta la carne Chianina servita alla sagra proviene da filiera corta certificata, da allevamenti di aziende agricole locali fino alla lavorazione.

La sagra ha anche importanti finalità sociali: con il ricavato si sostengono l'attività di numerose associazioni locali. Inoltre, parte dei proventi viene reinvestita a favore della comunità, finanziando corsi di doposcuola, lingue, teatro per bambini e molto altro presso lo stesso circolo organizzatore In questo modo, ogni piatto servito contribuisce a tessere un futuro più ricco di opportunità per tutti.

L'evento, organizzato dalla Casa del Popolo Castelfranco e da altre associazioni locali, si tiene presso la tensostruttura invernale del Circolo, con ingresso da via Enrico Fermi, 1. Gli stand gastronomici saranno aperti il sabato sera dalle 19:30 e la domenica a pranzo dalle 12:00. La sagra resterà chiusa la domenica sera. Non è possibile prenotare i tavoli.

Inoltre, per tutta la giornata di domenica 25 ottobre 2026, le vie del centro storico si animeranno con un grande mercato straordinario d'autunno, con banchi commerciali e un mercatino dell'artigianato.

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulle varie iniziative, è possibile consultare la pagina Facebook ufficiale della Sagra.

Fonte: Ufficio Stampa