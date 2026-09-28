Tornano i Giorni delle Matricole dell'Università di Pisa

Tornano gli incontri con docenti e tutor per dei Giorni delle Matricole dell’Università di Pisa. Un'iniziativa pensata per accogliere chi inizia il proprio percorso universitario.

Nei Dipartimenti e nelle Scuole di Ingegneria e Medicina dell’Università sono in corso attività e presentazioni pensate per aiutare le nuove studentesse e i nuovi studenti ad orientarsi e per facilitare il loro ingresso nella vita universitaria.

Programmi diversi, calibrati sulle caratteristiche dei singoli corsi di studio, con presentazioni dei servizi, incontri con professoresse, professori e staff, ma anche con ex studenti.

Accanto agli incontri dedicati ad approfondire la conoscenza dei corsi di studio e delle materie, i Giorni delle Matricole saranno anche l’occasione per conoscere i servizi e le opportunità che l’Università di Pisa offre.

Il calendario in aggiornamento di tutti gli eventi è sul sito Unipi.it.

“L’inizio del percorso universitario è un momento importante nella vita di ciascuno – afferma Giovanni Paoletti, prorettore per la didattica dell’Università di Pisa – e vorremmo che sempre più persone avessero l’opportunità di farne esperienza. Con i Giorni delle Matricole offriamo a tutti i nuovi studenti e le nuove studentesse gli strumenti per orientarsi e un'occasione di incontrare le persone che li accompagneranno negli studi, entrando fin da subito a far parte della nostra comunità.”

Fino al 30 settembre restano aperte le immatricolazioni (dopo la scadenza l’iscrizione sarà possibile pagando una mora in base al ritardo). Sono oltre 150 i corsi di laurea tra triennali, magistrali e a ciclo unico, fra cui scegliere, divisi in sei aree disciplinari: Agraria e Veterinaria, Studi umanistici, Ingegneria, Medicina e Farmacia, Scienze matematiche, fisiche e della natura, Scienze giuridiche, economiche e sociali.

Da quest’anno gli studenti e studentesse avranno a disposizione Sybilla, un nuovo assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale, che dà informazioni su pratiche di segreteria e contribuzione universitaria, carriera e accesso ai corsi di studio anche se naturalmente rimangono attivi i classici canali di contatto, mail e telefono, e resta il servizio di ricevimento in presenza su appuntamento tramite lo Sportello virtuale.

Per le immatricolazioni di studenti e studentesse internazionali è attivo il Welcome International Students (WIS!).

Fonte: Università di Pisa

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