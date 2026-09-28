Unicoop Firenze, a Fucecchio con l'ecocompattatore Coripet i soci accumulano punti

Novità a Fucecchio per i soci di Unicoop Firenze e per la raccolta differenziata delle bottiglie in plastica PET. Sull’ecocompattatore del consorzio Coripet, già presente sul territorio comunale, da oggi è attiva la convenzione con Unicoop Firenze.

Da oggi, i soci che utilizzano la macchina per conferire le bottiglie possono accumulare punti direttamente sulla carta socio. In concomitanza con l'avvio dell'accordo, il macchinario è stato spostato rispetto alla precedente collocazione, trovando una sistemazione nell'area adiacente al punto vendita Coop.fi per facilitarne l'accesso ai clienti.

Con questo accordo, sono ventisei i compattatori brevettati da Coripet, partner del progetto, e installati da Unicoop Firenze nei parcheggi dei Coop.fi, in collaborazione con le amministrazioni comunali. Il progetto ha preso il via a dicembre 2021 con l’obiettivo di fornire a soci e consumatori un servizio molto apprezzato, che dal 2021 ad oggi ha permesso di raccogliere oltre 55 milioni di bottiglie nei Coop.fi toscani, raggiungendo anche punte giornaliere di 8.000 bottiglie raccolte per postazione. Il servizio stimola comportamenti virtuosi, contrasta l’abbandono dei rifiuti e consente di innescare un processo di economia circolare per dare alle bottiglie di plastica PET una seconda vita. Ad oggi sono presenti ecocompattatori nei punti vendita di otto delle nove province in cui opera la cooperativa. Dopo il primo installato al Centro Sesto nel 2021, hanno fatto seguito nel 2022 le due postazioni al Centro Empoli, poi al Coop.fi di Poggibonsi via Salceto, Centro dei Borghi e San Miniato. Ben 11 le installazioni nel 2023: al Centro Gavinana, a Firenze Via Carlo del Prete, a Centro Ponte a Greve, al Centro Arezzo, a San Giovanni Valdarno, Pistoia, al Coop.fi Massa e Cozzile, a Lastra a Signa, Prato, Siena Grondaie, e a Montevarchi via dell’Oleandro. Nel 2024, il compattatore è arrivato al Coop.fi di Sesto Fiorentino in viale Pratese, mentre nel 2025 nei Coop.fidi Montelupo Fiorentino e Figline Valdarno. Quattro compattatori sono presenti anche nei punti vendita di Livorno Parco Levante, Avenza, Pietrasanta e Viareggio, recentemente acquisiti da Unicoop Firenze

Alla presentazione dell'accordo erano presenti la Sindaca del Comune di Fucecchio Emma Donnini, Sabrina Mazzei, assessora all'ambiente del Comune di Fucecchio, il presidente della sezione soci Coop Fucecchio Moreno Bachini, e i rappresentanti di Coripet.

Le dichiarazioni

"Questo accordo rappresenta un ulteriore passo avanti nella promozione di comportamenti virtuosi e nella diffusione di una maggiore attenzione alla raccolta differenziata. La possibilità di ottenere un beneficio concreto attraverso il conferimento delle bottiglie in PET è un incentivo in più per cittadini e cittadine a riciclare correttamente. Come amministrazione siamo quindi lieti di collaborare a un progetto che unisce sostenibilità, economia circolare e partecipazione, contribuendo a rendere sempre più semplici e convenienti le buone pratiche ambientali”, hanno dichiarato Emma Donnini e Sabrina Mazzei, sindaca e assessora all'ambiente del Comune di Fucecchio

"Accogliamo con grande entusiasmo questo accordo, che unisce la sostenibilità ambientale a un beneficio tangibile per i nostri soci. Da oggi, il riciclo delle bottiglie in PET nel nostro punto vendita non è solo un atto di responsabilità verso il pianeta, ma un modo per premiare i cittadini incentivando comportamenti virtuosi", ha dichiarato Moreno Bachini, Presidente Sezione soci Coop Fucecchi

Come funziona

Gli ecocompattatori sono macchinari dove i cittadini possono consegnare le bottiglie in PET che hanno contenuto liquidi alimentari. Il ciclo virtuoso inizia da qui, con il conferimento delle bottiglie nel compattatore – dove vengono ridotte in cubetti di plastica – e continua poi in un impianto di lavorazione dove questo materiale, con una logica bottle to bottle, viene interamente riciclato e avrà una seconda vita come nuove bottiglie. Un progetto importante, che porta vantaggi all’ambiente e stimola la cultura del riciclo, anche attraverso meccanismi premianti. I soci ottengono un punto Coripet per ogni bottiglia conferita e un punto sulla carta socio ogni 3 conferite. I punti sulla carta socio sono accreditati al raggiungimento di 90 conferimenti, equivalenti a 30 punti sulla carta socio.

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio Stampa

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