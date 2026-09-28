All'Università di Pisa la laurea honoris causa ad Alessandro Luporini, creatore con Gaber del Signor G e del Teatro Canzone

Pittore, scrittore, autore teatrale e, insieme a Giorgio Gaber, creatore del Signor G e del Teatro Canzone. L’Università di Pisa conferisce ad Alessandro Luporini la laurea magistrale honoris causa in Comunicazione, Media, Tecnologie. La cerimonia si è svolta il 28 settembre nell’Aula Magna Nuova del Palazzo “La Sapienza”.

Per Luporini si tratta di un ritorno nell’Ateneo dove, nei primi anni Cinquanta, aveva iniziato gli studi di Ingegneria. Nato a Viareggio nel 1930, nel 1953 lasciò l’Università per dedicarsi alla pittura, avviando un percorso artistico e intellettuale che avrebbe attraversato oltre settant’anni di cultura italiana.

Il conferimento riconosce soprattutto il ruolo svolto da Luporini nella trasformazione dei linguaggi della comunicazione culturale. Dalla collaborazione con Giorgio Gaber, iniziata nei primi anni Sessanta, nacque una forma di spettacolo completamente nuova, nella quale canzone, monologo, teatro, satira e riflessione filosofica si fondevano in un unico racconto. Con il Signor G e il Teatro Canzone, Gaber e Luporini portarono sul palcoscenico le inquietudini e le contraddizioni della società italiana, parlando a un pubblico vasto senza rinunciare alla complessità.

La cerimonia si apre con il saluto del rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi. Chiara Tognolotti, professoressa del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere e presidente del corso di laurea in Discipline dello spettacolo e comunicazione, ha dato lettura della motivazione. La laudatio è stata pronunciata da Antonio Masala, professore dello stesso Dipartimento e presidente del corso di laurea magistrale in Comunicazione, Media, Tecnologie.

Dopo il conferimento del titolo, la lectio magistralis di Alessandro Luporini, “Il luogo dei pensieri” letta dalla figlia Valentina: una riflessione sulla comunicazione e sul dialogo come luoghi nei quali le idee vengono messe in comune, cambiano e possono generare nuove domande.

La giornata prosegue alle 16 al Cinema Arsenale di Pisa (Vicolo Scaramucci, 2) con un incontro pubblico dedicato in particolare a studentesse e studenti dell’Ateneo e organizzato dai corsi di laurea in Comunicazione, Media e Tecnologie-CoMeTe e Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione-DISCO. E' prevista la proiezione di filmati d’archivio del Teatro Canzone selezionati dalla Fondazione Gaber, commentati da Paolo Dal Bon, presidente della Fondazione, e da Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo di Garfagnana. Alle 18 Valentina Luporini presenta un estratto dello spettacolo “Gaber sotto le stelle”.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa

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