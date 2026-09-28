Un'Use Computer Gross che promette bene

Tutto può accadere alla prima giornata, anche che la giovane Use Computer Gross col suo play titolare a mezzo servizio e Saccaggi out possa quasi vincere sul campo del Costone Siena, dato come una delle più forti. Beh, se così sarà davvero, non è che i ragazzi di coach Valentino possano dirsi ugualmente forti per averci combattuto punto a punto ma, di sicuro, hanno fatto vedere di essere una squadra contro cui vincere non sarà semplice per nessuno. Quel pizzico inevitabile di rabbia per la sconfitta in volata non cancella le tante cose buone che si sono viste sabato sera. In ordine sparso la tenuta caratteriale che ha portato i biancorossi a rimontare un passivo importante, un Saltykov che, appena avrà trovato la giusta chimica con Tosti, comporrà un reparto lunghi di valore assoluto, Cipriani e Soviero già in forma campionato, Scali tornato finalmente a casa e poi un Baldacci protagonista che ha fatto capire subito che su di lui quest’anno si può fare affidamento. Ci sarebbe anche da ricordare il 2010 Fredianelli che ha esordito in campionato, ma diamogli ancora tempo per portarlo alla ribalta della cronaca. Insomma, per essere la prima, tutto sommato ci si può stare nonostante il ko.

“Se mi avessero detto che saremmo riusciti a competere fino in fondo con una squadra come col Costone mettendo in campo due esordienti compreso uno del 2010 – attacca coach Valentino – non ci avrei creduto. Ed invece i ragazzi sono stati straordinari e se la sono giocata fino alla fine. Soviero non doveva giocare per una brutta distorsione alla caviglia rimediata il giorno prima della partita ma poi ha stretto i denti ed ha dato il suo contributo superando il dolore e dimostrando carattere ed attaccamento alla maglia. Il suo contributo è stato importante. In questa fase è normale che ci sia da lavorare e mettere a punto diverse cose ed anche per questo sono soddisfatto per l’energia che i ragazzi hanno messo in campo e per la partita che hanno giocato. Ora proseguiamo nel nostro programma in attesa del debutto casalingo di sabato prossimo, una partita alla quale teniamo per presentarci al meglio davanti al nostro pubblico”. Avversario dei biancorossi sarà la Carver Roma Cinecittà, una realtà in forte crescita nel panorama cestistico laziale.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa