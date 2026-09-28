Un'Use Rosa Scotti quasi pronta per il campionato

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Alessio Cioni, coach: "Abbiamo giocato bene prendendo ritmo dalla difesa i primi tre parziali ma alla fine siamo calate"

Per chiudere il ciclo di amichevoli della sua Use Rosa Scotti coach Alessio Cioni aveva scelto una squadra pari categoria e forte, Matelica. E’ arrivata una sconfitta per 56-52 che testimonia di una partita combattuta e lottata fino in fondo. “Matelica è sulla carta una delle favorite del girone – commenta coach Alessio Cioni - e quindi, se guardiamo il bicchiere mezzo pieno, abbiamo perso di 4 punti e quindi non siamo poi troppo lontane da loro. Poi c’è la parte mezza vuota, ovvero la prestazione offensiva dell’ultimo quarto che ha lasciato dei dubbi. Abbiamo giocato bene prendendo ritmo dalla difesa i primi tre parziali ma alla fine siamo calate. Detto questo chiudiamo le amichevoli sapendo che chiaramente ci sono cose su cui dobbiamo lavorare e con un bilancio di tre sconfitte su quattro partite. Il fatto che siano state sconfitte di poco ci fa capire che la differenza non è tanta e questo deve farci capire che i particolari, le piccole cose possono fare la differenza in un campionato che sarà molto difficile”.
E sabato alle 19 si comincia a Roma, sul campo della neopromossa San Raffaele. Una matricola da prendere con le molle sia per il suo valore tecnico che per l’entusiasmo col quale si approccia al campionato.

Il tabellino di Matelica:
Vente 4, Colognesi 7, Rylichova 12, Lussignoli 8, Antonini 5, Ianezic 8, Gatti 2, Ruffini 2, Del Piano 4, Casini, Salvetti. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

Notizie correlate

Empoli
Attualità
28 Settembre 2026

Torna a Empoli la Masterclass di direzione d'orchestra con il Maestro Ennio Nicotra

Dopo il successo della prima edizione, Empoli si conferma centro di formazione musicale di alto livello con il ritorno della Masterclass di direzione d’orchestra tenuta dal M° Ennio Nicotra. Da [...]

Empoli
Attualità
26 Settembre 2026

I Ragazzi di Cerbaiola donano rose e un quadro all'équipe DAMA di Empoli

L'associazione I Ragazzi di Cerbaiola ha voluto esprimere il proprio ringraziamento all'équipe dell'ambulatorio DAMA dell'ospedale San Giuseppe di Empoli per il prezioso lavoro svolto a favore delle persone con disabilità. [...]

Empoli
Attualità
26 Settembre 2026

Dopo 55 anni, la 3a A della Ferruccio Busoni si ritrova a cena

Dopo 55 anni, la 3a A della scuola Ferruccio Busoni di Empoli, anno scolastico 1970-1971, si è ritrovata a cena per una serata all'insegna dei ricordi. Erano in 17 le [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina