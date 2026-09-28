Vendemmia anticipata in Val di Cornia, uve di qualità nonostante il caldo

Si è conclusa in Val di Cornia la vendemmia 2026, anticipata di circa dieci giorni rispetto alla media storica a causa delle elevate temperature dell'estate. Secondo il Consorzio Suvereto e Val di Cornia, le uve raccolte si presentano ricche, espressive e complessivamente equilibrate, con caratteristiche in linea con la viticoltura della costa toscana.

L'andamento climatico dell'annata è stato caratterizzato da due fasi distinte. Fino a maggio sono caduti circa 350 millimetri di pioggia, contribuendo a rifornire le falde acquifere della Val di Cornia. Tra giugno e luglio, invece, le precipitazioni si sono fermate a 6,8 millimetri, mentre per 44 giornate le temperature massime hanno raggiunto o superato i 35 gradi.

A interrompere la lunga fase asciutta sono state le precipitazioni del 21 e 25 agosto, per complessivi quasi 50 millimetri. Le piogge hanno consentito di riequilibrare il processo di maturazione, soprattutto per le varietà più tardive. Ne hanno beneficiato in particolare Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, che hanno potuto completare più gradualmente la maturazione.

Le condizioni climatiche hanno richiesto un monitoraggio costante dei vigneti e una programmazione della raccolta calibrata sulle diverse varietà e sui singoli appezzamenti. "Siamo soddisfatti di quanto raccolto e del livello qualitativo delle uve - afferma Daniele Petricci, presidente del Consorzio -. Anche in un'annata impegnativa, i vignaioli del territorio hanno dimostrato ancora una volta passione, competenza e grande attenzione in ogni fase del lavoro".

Intanto cresce l'attesa per le nuove tipologie della Suvereto Docg, introdotte con la modifica del disciplinare: Suvereto Cabernet Franc e Suvereto Syrah. Rivendicabili a partire dalla vendemmia 2025, i due nuovi vini potranno essere immessi al consumo dal 1° maggio 2027. Il debutto è previsto in occasione della quarta edizione di Suber - Suvereto Wine Festival.

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