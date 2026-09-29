A Castelfiorentino arriva 'Curiosando: l’Angolo del Tempo', il nuovo mercato del vintage

La necessità e la voglia di creare un nuovo appuntamento fisso, da ripetere tutti i mesi e in grado di richiamare visitatori nel corso dell'anno, ha spinto l'Amministrazione Comunale di Castelfiorentino a dar vita a CURIOSANDO, L'ANGOLO DEL TEMPO, il mercato dell'artigianato, dell'antiquariato, del collezionismo e del vintage che debutterà, in piazza Gramsci, domenica 4 ottobre 2026 per ripetersi alla prima domenica dei mesi successivi, fino al giugno 2027.

Sarà quindi piacevole passeggiare tra le tante colorate bancarelle, collocate nell'anello pedonale della piazza, alla ricerca dell'oggetto mancante per arricchire la propria collezione oppure quale idea per un regalo originale da fare ad una persona cara.

Oggettistica di ogni tipo e pregio, quadri e stampe, libri, riviste e fumetti, mobili, dischi in vinile, cd e musicassette, abbigliamento e calzature, handemade, numismatica, cartoline e filatelia e tanto altro ancora verrà esposto in bella vista per la gioia ci appassionati collezionisti e semplici curiosi.

A partire dalle ore 09,oo piazza Gramsci vivrà di una nuova vita, una esperienza particolare destinata ad affermarsi e durare nel tempo in modo da diventare un punto di riferimento del settore a livello comprensoriale e regionale.

La manifestazione verrà inoltre arricchita, nel pomeriggio con inizio dalle ore 15, con giochi, intrattenimenti e spettacoli per i bambini e per la famiglia con la partecipazione del mago ZAZA e gli animatori di MAGIKANDO.

CURIOSANDO: L'ANGOLO DEL TEMPO è una produzione dell'associazione culturale Pinocchio 3000, specializzata in iniziative di questo tipo e con alle spalle anni ed anni di esperienza maturata in tantissime iniziative realizzate in tutta Italia..

Naturalmente ingresso libero per tutti. Info 0572 1913547

Fonte: Ufficio Stampa

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