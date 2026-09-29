Castelfalfi, domani l'assemblea pubblica sul futuro del borgo

Domani, alle 21.15, al Teatro del Popolo 'Scipione Ammirato' di Montaione, è in programma una nuova assemblea pubblica dedicata al 'Progetto Castelfalfi'. A darne notizia è Il Tirreno.
L'incontro è aperto a tutta la cittadinanza. Nel corso della serata saranno illustrati lo stato di avanzamento del progetto, gli interventi in corso e le prospettive future per il borgo. È previsto inoltre un confronto con i rappresentanti della proprietà, per fare il punto sulle prossime iniziative e raccogliere osservazioni e contributi da parte della comunità locale.
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