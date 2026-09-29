'Casa Busoni' apre le porte: sabato 3 ottobre l'archivio del Centro Busoni protagonista di 'Carte in dimora'

Manca ormai poco all'appuntamento con la V edizione di “Carte in dimora – Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro”, l'iniziativa promossa dall'Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) che sabato 3 ottobre 2026 aprirà al pubblico archivi e biblioteche custoditi nelle dimore storiche italiane.

A Empoli sarà possibile entrare a Casa Busoni e conoscere da vicino l'Archivio del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, attraverso tre visite guidate. Un'occasione per scoprire documenti originali di Ferruccio Busoni e i fondi appartenuti a musicisti e personalità legate alla storia musicale italiana: dalle lettere di Busoni all'amico Emilio Anzoletti agli spartiti e manoscritti di Alfonso Dami e Gaetano Fabiani, fino ai materiali del Teatro Comunale di Firenze conservati nel Fondo Walter Boccaccini.

Tra le curiosità custodite nell'Archivio anche una testimonianza particolarmente legata alla storia della città: i manoscritti del primo inno dell'Empoli Football Club, appartenuti al Fondo Odoardo Piscini.

Le visite, della durata di circa un'ora, si svolgeranno nella mattina di sabato 3 ottobre, con tre turni tra le 9.30 e le 12.30.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria a: csmfb@centrobusoni.org / 0571 711122 – 373 7899915

L'iniziativa rientra nella V edizione di “Carte in dimora – Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro”, promossa dall'Associazione Dimore Storiche Italiane.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa