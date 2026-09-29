A Castelfiorentino il teatro diventa gioco: al via il laboratorio per bambini e ragazzi

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Nuovi corsi per bambini e adolescenti dagli 8 ai 14 anni. Prima lezione di prova giovedì 8 ottobre

Scoprire e giocare con il lato comico che ciascuno di noi porta con sé. Crescere nella relazione con gli altri. Valorizzare la propria unicità creativa. Sono queste, in estrema sintesi, le finalità del nuovo laboratorio condotto da Marina Capezzone per Teatro C’Art, rivolto a bambini e adolescenti (età compresa 8-14 anni) i cui contenuti saranno illustrati nel dettaglio in una lezione di prova aperta a tutti gli interessati, giovedì 8 ottobre, nei seguenti orari: 17:30–18:30 per i bambini di età 8-10 anni; 18:45–19:45 per tutti quelli di età compresa tra gli 11 e i 14 anni.

Il laboratorio accompagna bambine e bambini alla scoperta del mondo del clown attraverso il gioco, il movimento, la fantasia e la gestualità. In altre parole, si tratta di un percorso dedicato all’espressione corporea e alla comicità, dove ci sarà l’opportunità di sperimentare l’improvvisazione, giocare con il proprio corpo e creare insieme agli altri. Attraverso esercizi e attività pratiche, i partecipanti potranno scoprire come un gesto, un movimento o una reazione possano diventare strumenti per comunicare e raccontare anche senza usare le parole.

Il laboratorio valorizza la spontaneità e l’unicità di ciascun partecipante, trasformando l’errore e l’imprevisto in occasioni di gioco, scoperta e creatività. Le lezioni, dopo quella di prova dell’8 ottobre, si terranno sempre ogni giovedì negli stessi orari (8–10 anni: 17:30–18:30, 11–14 anni: 18:45–19:45). Il costo del laboratorio è di 55 euro al mese, comprensive di 4 lezioni da un’ora. È inoltre prevista una tessera associativa annuale di 10 €, che permette di accedere a promozioni dedicate su seminari, progetti e spettacoli.

'Il Teatro C’Art – sottolinea l’Assessore alla Cultura, Franco Spina -, è da più di venti anni un centro culturale di eccellenza sul versante della produzione e delle formazione teatrale, grazie al metodo dell’educazione comico-relazionale introdotto da tempo immemorabile da André Casaca, e saluto pertanto con piacere questa nuova proposta, rivolta ai giovani, affinché Castelfiorentino, “Città del teatro”, non guardi solo a valorizzare una tradizione di lunga data, ma investa sempre di più nel nostro futuro”.

Informazioni e iscrizioni: Teatro C’art, Via G. Brodolini n. 9 – Castelfiorentino (FI; info@teatrocart.com; +39 320 771 5516 (anche sms e whatsapp)

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

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