Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni: coinvolto anche il Comune di Certaldo

Dal 5 ottobre 2026 prende il via il Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni, un appuntamento importante nell’anno del Centenario dell’Istat.

Anche il Comune di Certaldo è coinvolto nella rilevazione. Alcune famiglie riceveranno direttamente da Istat una lettera con l’invito a partecipare e tutte le istruzioni necessarie per compilare il questionario.

Le informazioni raccolte permetteranno di ottenere dati aggiornati sulla popolazione e sulle caratteristiche sociali del Paese, con particolare riferimento a istruzione, occupazione, abitazioni e trasporti. I dati del Censimento sono infatti uno strumento importante per conoscere meglio il territorio e contribuire alla programmazione dei servizi.

La compilazione del questionario è un obbligo di legge, ma rappresenta anche un gesto concreto e utile per tutta la comunità.

Il Censimento si svolgerà dal 5 ottobre al 23 dicembre 2026.

Scopri di più su:

https://www.istat.it/statistiche-per-temi/censimenti/popolazione-e-abitazioni/

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa