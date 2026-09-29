Dopo il 7 ottobre e il 'post-occidente': a Pisa il confronto con lo storico Raffaele Romanelli

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Lunedì 12 ottobre l’incontro con lo storico Raffaele Romanelli sul volume dedicato alle trasformazioni geopolitiche dopo il 7 ottobre

La Domus Mazziniana di Pisa ospiterà un momento di riflessione culturale e geopolitica nell'ambito del laboratorio didattico 'Democrazia, giustizia e pace'. Lunedì 12 ottobre 2026, a partire dalle ore 17:30, nella sede di via Massimo d'Azeglio 14 si terrà infatti l'incontro intitolato "Le fratture della storia".

L'appuntamento culturale nasce per discutere e approfondire i temi centrali del volume firmato dallo storico Raffaele Romanelli, già docente presso la Sapienza Università di Roma, intitolato Post-Occidente. Come il 7 ottobre riscrive la nostra storia, edito da Laterza nel 2025. L'opera offre una chiave di lettura profonda sui mutamenti geopolitici globali e sulle conseguenze storiche innescate dai recenti conflitti internazionali.

A coordinare l'evento la professoressa Barbara Henry della Scuola Superiore Sant'Anna. A dialogare con l'autore ci saranno Carmelo Calabrò dell'Università di Pisa e Arturo Marzano dell'Università Roma Tre.

L'incontro si inserisce all'interno del ciclo di appuntamenti del Clioscopio e sarà possibile seguirlo in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube ufficiali della Domus Mazziniana.

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