Puliamo il mondo con cittadini e aziende, tante strade pulite per una città libera dai rifiuti

Si è conclusa l'edizione 2026 di Puliamo il Mondo a Empoli con la collaborazione di Legambiente, caratterizzata da grandi numeri: 500 studenti nella giornata per le scuole, 2 aziende coinvolte, tante cittadine e cittadini e il supporto di DesTEENazione EEV nella giornata dedicata alla cittadinanza.

Lo scorso venerdì 25 settembre la grande festa con i più piccoli, nei vari plessi scolastici del territorio, con la pulizia di aree verdi e zone pubbliche come il Parco di Serravalle.

Sabato 26 settembre è stata la cittadinanza a rimboccarsi le maniche: volontari e volontarie di tutte le età hanno contribuito, guanti e sacchetti alla mano, a ripulire un percorso urbano che da piazza Don Minzoni ha portato fino in piazza Toscanini.

Infine, l'epilogo ieri con le due aziende che hanno risposto all'appello lanciato dal Comune di Empoli: Lapi Gelatine, parte di Lapi Group, e McDonald's. La prima ha impegnato i dipendenti nella pulizia del giardino Liliana Lensi a Pagnana e il percorso lungo l'Arno, la seconda invece l'ampio giardino davanti al ristorante in via Livornese.

"Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questo calendario di eventi per Puliamo il Mondo - ha affermato l'assessora alla Transizione Ecologica, Laura Mannucci -, ringrazio Legambiente per l'organizzazione, gli uffici comunali, e soprattutto le aziende Lapi Gelatine e McDonald's che hanno risposto positivamente all'appello. Il messaggio è sempre lo stesso: avere cura del proprio territorio comincia anche dalle piccole cose come ripulire le strade e i giardini che ci circondano, per rendersi conto di come l'inquinamento purtroppo pervada in ogni luogo del nostro quotidiano. Da qui dobbiamo ripartire per una sensibilità rinnovata verso la cura dell'esistente".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate