“Empolichescrive junior” a Palazzo Leggenda con lo ‘Yoga per grandi e piccoli’

Uno spazio condiviso dove l'adulto impara a lasciarsi guidare e la bambina o il bambino lo conduce con la sua naturalezza e spontaneità alla scoperta del corpo, della voce, del ritmo, della concentrazione e della fiducia reciproca.

Ecco il nuovo appuntamento di “Empolichescrive junior”, sabato 10 ottobre 2026, alle 16.30, a Palazzo Leggenda: lo ‘Yoga per grandi e piccoli’ con prenotazione richiesta .

Attività per bambine e bambini dai 5 agli 11 anni di età e adulti.

Attraverso posture, esercizi di rilassamento e meditazione, giochi di ascolto ed equilibrio, yoga, senso di profonda armonia e unione dentro e fuori di coloro che parteciperanno a questa esperienza.

Conduce Luisa Param Kiret, insegnante di Kundalini Yoga e cantante, autrice del libro "immaginAZIONE. Lo Yoga dei Sensi". Laureata in Lingue e Letterature Straniere, ha da sempre la passione per i viaggi. Per il canto nutre la stessa passione, e negli anni si avvicina all’Opera.

L'incontro con il Kundalini Yoga avviene nel 2009. Da lì intraprende un percorso di crescita e approfondimento, dapprima frequentando il corso di formazione di Massaggio Kundalini e divenendo insegnante di Yoga per Bambini – Metodo Balyayoga. Ottiene il diploma di Insegnante di Yoga Kundalini secondo gli insegnamenti di Yogi Bhajan.

La sua formazione prosegue con il corso di ChildPlayYoga (Yoga per bambini), lʼapprofondimento su Meditazione ed Emozioni – Metodo Balyayoga e con il percorso di specializzazione per insegnare Yoga in Gravidanza e preparazione al parto. Nel 2018 Luisa Param Kiret Kaur è una dei soci fondatori dellʼASD Nahdah Yoga a Empoli, per la quale ricopre il ruolo di Presidente.

Negli ultimi anni ha intrapreso il secondo livello di Kundalini Yoga ed è sempre più intenzionata a divulgarne i benefici e il grande patrimonio di conoscenze. Accompagnata dall’amore per il canto, si sta dedicando con particolare interesse al Naad, la corrente del suono.

DA SEGNARE IN AGENDA - In arrivo il 12 dicembre 2026, a Palazzo Leggenda, la presentazione del libro ImmaginAZIONE. Lo Yoga dei Sensi di Luisa Berterame, illustrato da Denise Damanti (Federighi editori).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa