Cerreto Guidi, successo per l'Heli meeting al Lago I Salici: il raduno internazionale degli elicotteri radiocomandati

Per tre giorni Cerreto Guidi è stata la capitale degli elicotteri, più precisamente di magnifiche riproduzioni di elicotteri veri. Si è trattato di un autentico spettacolo ospitato negli ampi spazi del Lago I Salici, a Stabbia.

La terza edizione di “Heli meeting” è stata organizzata dal Gruppo Aeromodellistico Empolese con il patrocinio del Comune di Cerreto Guidi.

Sono circa 100 i modelli che hanno volato nel campo gara di Stabbia dal 25 al 27 settembre, nel corso di un’iniziativa di respiro internazionale. Dei 40 piloti presenti, una trentina erano infatti stranieri, provenendo da 14 nazioni europee.

Si tratta di una manifestazione davvero unica nel suo genere. E’ la sola che si svolga in Italia ed una delle due che si tengono in Europa (l’altra in Belgio).

Notevole l’afflusso di persone al Lago I Salici e tanto l’entusiasmo. Soddisfatta l’Amministrazione comunale.

“Siamo davvero lieti di avere ospitato sul territorio una manifestazione di questo tipo che richiama così tanto interesse- dichiara il vice sindaco Massimo Irrati- abbiamo concesso il patrocinio all’iniziativa con la volontà di essere a fianco dell’organizzazione in un evento di queste proporzioni e con l’auspicio che il meeting si rafforzi nei prossimi anni anche grazie alle potenzialità offerte dal Lago I Salici”.

Ringraziamenti sono giunti dal presidente del GAE Fabio Livi che ha apprezzato l’ospitalità e l’attenzione dell’Amministrazione comunale.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa