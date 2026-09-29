Il Mercato va in Frazione a Ponte a Elsa, una nuova vetrina per il commercio

Il Mercato va in Frazione è il nuovo format di mercati di prossimità lanciato da Confesercenti Firenze e Anva Confesercenti con il patrocinio del Comune di Empoli.

La prima tappa di questa nuova formula sarà domenica 4 ottobre, dalle 8 alle 20, nell'area di via Piero Gobetti a Ponte a Elsa davanti l'EcoPark.

'La qualità del mercato settimanale, direttamente sotto casa' è la formula scelta per questo evento di lancio che vedrà circa 15 ambulanti aderire con i loro banchi dalla merceologia più varia: dagli abiti agli utensili, dalla biancheria per la casa fino agli accessori.

Un'iniziativa che rientra a pieno titolo nel Piano Frazioni e Quartieri, voluto dall'amministrazione comunale di Empoli per dare più risalto alle iniziative delle comunità più lontane dal centro. Per far vivere frazioni e quartieri con eventi, servizi, luoghi da frequentare.

L'assessore al Commercio, Adolfo Bellucci, ha commentato: "Ringrazio Confesercenti Empolese Valdelsa e Anva per aver raccolto questa sfida. Ogni evento di questo tipo è una vetrina per poter dare modo ai commercianti di portare la loro merce in occasioni nuove. Con Il Mercato va in Frazione puntiamo a rinnovare l'adesione con i mercati di vicinato, che sono tanti in tutta Empoli, e daremo notizia anche di nuove frazioni che saranno coinvolte per iniziative di questo tipo. Vi aspettiamo!".

Il presidente Anva Confesercenti Firenze, Luca Taddeini, ha affermato: "Questo nuovo format nasce dalla volontà di valorizzare il ruolo sociale ed economico del commercio ambulante, portando la tradizione e la qualità dei nostri mercati direttamente nel cuore delle comunità periferiche. I mercati di prossimità non rappresentano soltanto un'occasione di acquisto comoda e accessibile, ma costituiscono un fondamentale presidio del territorio e un punto di aggregazione per le frazioni. Siamo convinti che sperimentare queste nuove forme di mercati straordinari sia la strada giusta per sostenere gli operatori del settore e riavvicinare i cittadini al commercio di vicinato".

L'ORDINANZA - Per l'iniziativa, è stata diramata l'ordinanza 440 del 25 settembre 2026 che disciplina i divieti dalle 6 fino alle 21 del 4 ottobre 2026 e comunque fino al completo

spazzamento meccanico delle strade.

Via Piero Gobetti

Tratto compreso tra Via Dino Caponi e Via Rinaldo Cioni

Divieto di transito e sosta per tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione

Parcheggio di fronte all'EcoPark

Divieto di transito e sosta per tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della

manifestazione

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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