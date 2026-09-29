Quasi 5 milioni di euro per il Centro Storico di San Miniato: tre interventi per patrimonio e sicurezza dei versanti

Quasi 5 milioni di euro per il Centro Storico di San Miniato, attraverso tre interventi destinati alla tutela del patrimonio, alla messa in sicurezza del territorio e al contrasto del dissesto idrogeologico.

Il Consiglio comunale di San Miniato, nella seduta di lunedì 28 settembre, ha approvato una variazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) e al Bilancio, necessaria per portare avanti tre opere strategiche: il restauro e risanamento dell'Oratorio di San Rocco, il consolidamento della frana di via Catena e il consolidamento del versante con ampliamento del parcheggio del Cencione.

Per il restauro e risanamento dell'Oratorio di San Rocco vengono riaccertate risorse per 563.323,62 euro e l'intervento viene inserito nella programmazione dell'Ente, passaggio necessario per procedere successivamente all'indizione della gara.

Ammonta invece a 700mila euro, interamente finanziati con risorse proprie del Comune, l'intervento per il consolidamento della frana di via Catena. L'obiettivo dell'Amministrazione è procedere con la gara entro il mese di ottobre.

L'investimento più consistente riguarda il consolidamento del fronte e l'ampliamento del parcheggio del Cencione, per un valore complessivo di 3 milioni e 530mila euro. Di questi, 1 milione e 530mila euro saranno coperti con risorse dell'Ente, mentre per i restanti 2 milioni di euro il Comune intende concorrere a un bando della Regione Toscana. La variazione approvata dal Consiglio è propedeutica all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, necessaria per presentare la candidatura al finanziamento regionale.

Gli interventi di via Catena e del Cencione assumono particolare rilievo nell'ambito delle politiche comunali per la prevenzione e il contrasto del dissesto idrogeologico, intervenendo su due versanti strategici per la sicurezza e l'accessibilità del Centro Storico.

"Questa variazione di quasi 5 milioni di euro di interventi ci permette di avviare i lavori di tre opere molto importanti per San Miniato – dichiarano il Sindaco Simone Giglioli e l'Assessore ai Lavori Pubblici Marco Greco –. Da una parte interveniamo su un bene del nostro patrimonio storico come l'Oratorio di San Rocco, dall'altra investiamo risorse consistenti sulla sicurezza del territorio, con il consolidamento della frana di via Catena e il progetto sul versante del Cencione. Opere che servono a mettere in sicurezza i versanti e, allo stesso tempo, a migliorare l'accessibilità e la fruibilità del Centro Storico".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

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