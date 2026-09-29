L'estate di lavoro della squadra operai del Comune di Montespertoli: decine di interventi

Tra agosto e settembre la squadra degli operai si è occupata soprattutto delle scuole, da preparare per l'inizio dell'anno. Ha lavorato anche sulle strade e sul verde pubblico, ed è intervenuta in diverse situazioni di emergenza.

Il lavoro più grande è stato quello negli edifici scolastici. Alla scuola Rita Levi Montalcini gli operai hanno sistemato l'impianto elettrico, il giardino e il piazzale e hanno pulito l'area di cantiere. Hanno anche costruito in falegnameria e montato un cancello per chiudere la pompa di calore. Il 4 settembre la scuola era pronta per l'inaugurazione.

Anche nelle altre scuole del territorio sono stati fatti diversi interventi durante tutta l'estate. Alla Machiavelli gli operai si sono occupati della manutenzione del giardino. Sono inoltre partiti i lavori per rifare l'impermeabilizzazione dei tetti piani, che sono ancora in corso. Alla Fucini, oltre alla cura del giardino, sono stati sistemati gli infissi e puliti i tetti, sono state montate le lavagne e sono state risistemate l'aula all'aperto e le canalette per lo scolo dell'acqua. Tra le due scuole è stato anche ripristinato il tendaggio esterno. Nelle scuole Don Milani, Rodari e Aliano si è lavorato su manutenzioni varie, sulla cura del verde e sulla riparazione degli arredi. Nei nidi Aquilone, Montagnana e Hack, infine, è stato tagliato il prato e sono stati eseguiti alcuni lavori idraulici.

Il progetto più originale è nato nella falegnameria comunale. Da agosto il falegname del Comune, aiutato a turno da altri colleghi, sta costruendo gli arredi esterni per il polo 0-6. Serviranno al nuovo progetto educativo dedicato all'outdoor education. Il legname è stato ritirato a Martignana e i profili in ferro sono già in magazzino. Sono arredi fatti su misura, realizzati con le competenze e il lavoro del personale comunale.

Anche sulla viabilità gli operai sono intervenuti in molti punti del territorio. Sono state chiuse le buche in via Don Milani, via Battisti, via delle Mimose, via Coeli Aula, via Voltiggiano, via San Vincenzo e via Castiglioni, dove si sta anche ripristinando il fondo stradale. Le fossette sono state riaperte in via Bignola, in via San Vincenzo, a Montecchio e vicino al cimitero di Montalbino. Sono stati sistemati la chiavica di via Torraccia, la caditoia di via Orme e i chiusini dei pozzetti nell'area cani, e sono stati ripristinati i parapedonali tra via Romita e via Ripa. Infine sono state rifatte le cimase sulla scala di via Don Milani, sulla scala tra via Bassi e via Trieste e sul muretto del parcheggio di via Bassi.

In via Montelupo è stata tolta la segnaletica del vecchio dosso. Al suo posto si stanno costruendo gli scivoli sul marciapiede, per rendere più facile il passaggio a pedoni e passeggini.

“Il maltempo estivo ha fatto emergere nuove criticità. In diversi edifici pubblici sono comparse infiltrazioni d'acqua e in alcuni tratti di strada in tutto il territorio il manto si è danneggiato. La squadra degli operai ha già fatto una prima ricognizione e una tabella di marcia. Nelle prossime settimane questi interventi saranno affrontati con priorità, per ripristinare le strade in vista dell'arrivo dell'inverno”, dichiara il vicesindaco Marco Pierini.

La squadra è intervenuta anche in emergenza. Ad agosto ha rimosso rami e un tronco caduti in strada in via Falagiana e via Romita e un ramo pericolante in piazza Lager. Il 10 settembre ha controllato i punti critici del piano di Protezione civile e pulito le caditoie dalle foglie. L'11 settembre, dopo le piogge, ha tolto fango e detriti in via Trecento e via Lucignano e ha messo i cartelli di strada scivolosa in via Trecento e via Virginiolo.

Gli operai hanno anche falciato i cigli di via Viuzzo, potato gli alberi dell'ex campo di calcetto per preparare la ristrutturazione e ripulito il cimitero di Montalbino dai rami del cipresso abbattuto.

La squadra ha dato supporto anche ai vari eventi estivi, tra allestimenti, smontaggi e recupero dei materiali: festival A. Bassi, Notti del vino, Cocomerata, cinema all'aperto e Mo.Mu. Ci sono stati interventi anche negli edifici pubblici: la riparazione della porta dell'anagrafe, la manutenzione dell'impianto elettrico del palazzo comunale e le verifiche agli infissi della biblioteca e all'impianto elettrico della caserma dei Carabinieri.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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