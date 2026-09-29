Ottobre Rosa, 350 'scacciapensieri' realizzati a Castelfiorentino

Evitare di tormentarsi, allontanare i brutti pensieri, mantenere alta l’attenzione sui momenti positivi della vita quotidiana, impegnarsi a fondo in un’attività creativa. E’ questo l’obiettivo di fondo di "Scacciapensieri: è sempre Ottobre rosa", un progetto finanziato e patrocinato da sezione Soci Unicoop di Castelfiorentino, SPI CGIL Lega “Alvaro Bianchi” e Auser Filo Argento, che sta giungendo a conclusione in questi giorni e che sarà presentato il 9 ottobre al Museo Be.Go. in occasione di “Ottobre Rosa”, mese dedicato alla prevenzione dei tumori femminili, e alla vicinanza (anche psicologica) nei confronti delle donne che si trovano nella difficile situazione della malattia.

Il progetto, che ha preso il via nella primavera di quest’anno, si è posto come obiettivo di creare gruppi di lavoro per realizzare con l’uncinetto tanti pregevoli manufatti in acrilico di colore rosa, denominati appunto “scacciapensieri”, da poter poi utilizzare per abbellire e decorare il centro di Castelfiorentino. Le donne di Castelfiorentino hanno accolto con entusiasmo le finalità di questo progetto, che puntava a creare opportunità di evasione dalla malattia dedicandosi alla realizzazione di qualcosa di bello, e i risultati sono stati davvero straordinari. I gruppi, riuniti presso l’Auser oppure a Castelnuovo d’Elsa (alcune donne li hanno realizzati anche a domicilio) hanno infatti prodotto circa 350 “scacciapensieri” di varie dimensioni e misure.

Il 9 ottobre 2026, alle 17.30, al Museo Benozzo Gozzoli, ci sarà pertanto un incontro di restituzione del progetto dal titolo “Prevenzione al femminile” con la partecipazione di tutte associazioni e i gruppi coinvolti. Interverranno in quell’occasione dei professionisti di Astro, Fondazione ANT e Endo-care per parlare della prevenzione dei tumori femminili. Come in passato, è previsto l’ingresso gratuito per il mese di ottobre per tutte le donne sia al Museo Be.Go. che al Centro Culturale “Cambio”, dove saranno messe in vendita anche magliette dell’associazione Astro, mentre nelle farmacie comunali ci saranno le spille dell’AIRC, iniziative per raccogliere fondi per la ricerca. Infine la fondazione ANT ha programmato per il mese di ottobre una serie di visite per la prevenzione dei tumori alla tiroide e della pelle (melanoma)

“Siamo giunti alla conclusione di questo progetto – osservano la Sindaca, Francesca Giannì e l’Assessora alle Politiche sociosanitarie, Federica Parisi – e i risultati hanno superato davvero ogni più “rosea” aspettativa. Aver avviato un percorso di socializzazione e di impegno a beneficio della comunità è davvero importante per tutte le donne che si trovano a combattere ogni giorno con questa malattia, ma lo è anche per le donne che hanno voluto, con il loro impegno e partecipazione, testimoniare sensibilità, attenzione e vicinanza. Tutte insieme, suddivise in gruppi, hanno realizzato qualcosa di veramente bello, che sarà visibile per tutto il mese di ottobre nel centro di Castelfiorentino”.

Il progetto “"Scacciapensieri: è sempre Ottobre rosa" gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa