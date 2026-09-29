Pisa, violenze e maltrattamenti sulla moglie: arrestato 37enne

Avrebbe subito dal marito violenze di natura fisica, psicologica ed economica. Per questo, un uomo di 37 anni è stato arrestato a Pisa con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato disposto dal gip al termine delle indagini condotte dalla Squadra Mobile.

Le indagini sono partite da un intervento della polizia, dopo la segnalazione di alcuni passanti che avrebbero assistito a un'aggressione in strada. La donna è stata accompagnata in ospedale per accertamenti e, secondo quanto riferito dagli investigatori, in quell'occasione è emerso anche che era incinta.

Agli agenti avrebbe quindi raccontato una serie di episodi di violenza e vessazioni che, secondo la sua denuncia, si sarebbero verificati dopo il rientro della coppia in Italia, avvenuto lo scorso giugno, dopo il matrimonio celebrato in Pakistan.

La donna avrebbe riferito di essere stata sottoposta a un forte controllo nella vita quotidiana, con limitazioni negli spostamenti e nelle attività personali, oltre a minacce di morte, offese e aggressioni fisiche. In più occasioni sarebbe stata picchiata, fino a dover ricorrere alle cure del pronto soccorso per alcune contusioni giudicate guaribili in circa un mese.

La vittima è stata inserita nel percorso di assistenza previsto per le persone che subiscono violenza di genere. Gli elementi raccolti dalla Squadra Mobile sono stati trasmessi alla Procura e hanno portato all'emissione della misura cautelare. Il 37enne, rintracciato dalla polizia, è stato portato nel carcere Don Bosco di Pisa.