Raccolta porta a porta, scatta la nuova organizzazione nel Fiorentino

– Prosegue la riorganizzazione dei servizi di raccolta porta a porta di Plures Alia. Da giovedì 1° ottobre lo switch coinvolgerà i comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Sesto Fiorentino, Signa e l'area di Firenze Sud Ovest. La riorganizzazione si inserisce nel percorso di ottimizzazione dei servizi avviato da Plures Alia che prevede la gestione diretta con proprio personale di alcuni territori comunali mentre altri sono interamente gestiti da appaltatori.

L’obiettivo è quello di rendere il sistema di raccolta più efficiente, omogeneo e coordinato a livello territoriale. Il nuovo modello supera l’attuale frammentazione gestionale attraverso una gara unica suddivisa in più lotti, con affidamento quadriennale, favorendo così una gestione più ordinata dei servizi. I nuovi appalti attuano, inoltre, il percorso di armonizzazione contrattuale condiviso con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto di categoria, così da estendere l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Servizi Ambientali a tutti lavoratori impiegati nel settore, per garantire condizioni uniformi in termini di diritti, sicurezza e tutele, superando le differenze economiche tra operatori che svolgono le stesse mansioni.

Per i cittadini non sono previste modifiche ai calendari settimanali di raccolta attualmente in vigore; si ricorda che l’esposizione del rifiuto dovrà avvenire dopo le ore 20:00 del giorno previsto dal calendario. Tuttavia, come avviene in ogni fase di cambio gestionale, nei primi giorni potrebbero verificarsi fisiologici assestamenti operativi, con possibili variazioni negli orari di ritiro in alcune strade o zone.

Per accompagnare l’introduzione di questa novità, Plures Alia ha predisposto, per il primo mese di avvio, un piano di intervento tempestivo in caso di criticità. Qualora i rifiuti esposti non vengano ritirati, gli utenti sono invitati a richiedere il ritiro del materiale entro le 19.30 tramite la app AliaEstra, così da consentire il recupero in notturna e comunque entro la mattina del giorno successivo. In alternativa è possibile contattare il call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Alia Plures

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