Al lago di Roffia la quarta edizione della gara Special Olympics

Il lago di Roffia ha ospitato nel fine settimana del 26 e 27 settembre la quarta edizione della gara di canottaggio riservata alle categorie dei ragazzi con disabilità intellettiva (Special Olympics), ormai diventata un appuntamento di fine settembre.

Da due anni la manifestazione ha assunto un carattere europeo. L'invito ha suscitato l'interesse di diversi club, in particolare tedeschi e francesi, che hanno chiesto informazioni in vista di una possibile partecipazione.

Come di consueto, sabato mattina sono arrivati al lago i club italiani provenienti da Trieste, Torino, Livorno, Chiusi e La Spezia: Canottieri Adria, CUS Torino, Armida, Sportlandia, DLF Chiusi e Velocior. Nel primo pomeriggio si sono svolte le batterie di qualificazione per le finali della domenica. Alle 15 si sono poi tenute le prove sul remoergometro, con i tempi registrati successivamente trasformati in punteggi da sommare ai risultati ottenuti nelle prove in barca.

La giornata si è conclusa con la cena organizzata dalla Canottieri San Miniato, momento di festa e di incontro per i ragazzi, che ormai si conoscono attraverso la partecipazione alle diverse gare nazionali a loro riservate.

Nel corso della serata sono stati inoltre sottoscritti due gemellaggi da parte della Canottieri San Miniato. Il primo con l'Aviron Club Six-Fours, società francese della Costa Azzurra, e il secondo con la Canottieri Adria di Trieste, che il prossimo anno celebrerà i 150 anni dalla sua nascita.

Ad accompagnare la serata è stata la musica dal vivo di un gruppo rock formato da giovani musicisti appartenenti al Liceo Musicale Carducci di Pisa.

Domenica mattina, alle 9, sono iniziate le finali sulle barche a quattro e a due vogatori. Il lago, in perfette condizioni, ha fatto da cornice alle gare, che si sono concluse alle 12 con i seguenti risultati:

Canottieri Velocior La Spezia

Canottieri Adria 1877 Trieste

Armida Torino

Canottieri San Miniato

Sportlandia Livorno

CUS Torino

DLF Chiusi

Alla manifestazione hanno portato i saluti dell'amministrazione comunale l'assessore Giacomo Gozzini e il consigliere regionale Matteo Trapani, in rappresentanza della Regione Toscana.

Al termine della manifestazione, i dirigenti del circolo giallorosso hanno espresso soddisfazione per la buona riuscita dell'iniziativa.