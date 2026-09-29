Scipioni sull'approvazione del nuovo statuto de 'Le Vie di Leonardo da Vinci' in Città Metropolitana

"Voto favorevole in Città Metropolitana sull’adeguamento statutario ma resta la denuncia politica: Leonardo da Vinci non può continuare ad essere soltanto sbandierato propagandisticamente, mentre il tessuto economico commerciale vinciano manca di una visione strategica di lungo termine". A parlare è Alessandro Scipioni, Capogruppo in consiglio metropolitano di Centro-destra e Civici e anche consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Vinci, in occasione del voto espresso in Consiglio Metropolitano sulla proposta di deliberazione relativa all’approvazione del nuovo statuto dell’associazione internazionale 'Le Vie di Leonardo da Vinci' Ets.

Pur avendo espresso un voto favorevole sull'atto all'esame dell'aula, volto a recepire l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, "non risparmio una stoccata durissima all’attuale giunta comunale di Vinci e alla gestione che penalizza il borgo - continua Scipioni - Dispiace constatare come, a fronte della mia costante disponibilità a lavorare per l'interesse del territorio, sempre dichiarata in consiglio e pubblicamente, non vi sia mai stata una sola chiamata da parte dell'attuale giunta per fare squadra e portare congiuntamente gli interessi di Vinci anche in seno all'assemblea metropolitana. Cosa che con la precedente non accadeva. Torchia si confrontava per il territorio".

Il nodo centrale è che a Vinci "manca una strategia per il turismo stanziale. Lo palesano chiaramente le serrande abbassate delle tante attività commerciali che non hanno retto, lasciati a fare i conti con una gestione frammentata e incapace di produrre ritorni concreti. Senza un turismo stanziale le ricadute ed i benefici concreti sull’economia vinciamo restano limitati".

Scipioni conclude ribadendo il proprio "impegno incondizionato": "Non ci accontentiamo più delle etichette o delle adesioni di prestigio, neanche di fronte agli atti formali discussi oggi in Città Metropolitana. Vinci e i suoi cittadini meritano molto di più. Ribadiamo la disponibilità ad un confronto costruttivo e non ideologicamente prevenuto, purché esclusivamente nell’interesse del territorio".