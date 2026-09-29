Auto sulla pista ciclabile di Sovigliana, la segnalazione di una cittadina: "È così da anni"

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"A Sovigliana c'era una volta una bella pista ciclabile, ma adesso non c'è più: la parte del marciapiede dedicata alle bici è, tutte le mattine, occupata da auto parcheggiate". Così una cittadina del Comune di Vinci ha contattato gonews.it per segnalare una situazione che si ripete ormai da diversi anni. La pista ciclabile che costeggia viale Togliatti sarebbe infatti occupata dalle auto parcheggiate, come mostrano le foto inviate alla redazione, in particolare nel tratto nei pressi della banca Crédit Agricole e della pasticceria Corte dei Dolci. Secondo quanto riferito dalla cittadina, la situazione sarebbe stata segnalata più volte ai vigili urbani, senza però ottenere riscontri.

"Ad aggravare la situazione", spiega ancora la cittadina, la presenza del dehor della pasticceria che occuperebbe una parte anche del marciapiede pedonale. La donna sostiene che "non è possibile" che il Comune non provi "seriamente a risolvere la situazione".

"Faccio questa segnalazione nella speranza di ottenere attenzione da parte dell'amministrazione del Comune di Vinci, dato che le ripetute segnalazioni nel corso degli anni non sono servite a niente", conclude.

Il comune fa sapere che è attivo sul sito istituzionale una sezione dedicata alle segnalazioni.

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