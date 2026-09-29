Vicopisano, da Regione contribuito per adeguamento e efficientamento illuminazione pubblica

Nei prossimi due anni la Regione Toscana prevede di investire 210 mila euro, dei quali 39.190 per l’anno 2026 e 170.810 per il 2027, per migliorare l’illuminazione pubblica nel comune di Vicopisano, in provincia di Pisa, attraverso interventi di ammodernamento da realizzare con un’apposita autorizzazione a tutela del paesaggio urbano e l'autorizzazione da parte della Soprintendenza per l'adeguamento dell'illuminazione monumentale cittadina.

Il contributo della Regione è stato approvato dalla Giunta nella seduta del 28 settembre con una delibera che prevede la stipula di un accordo di programma con il Comune dove sono disciplinate le diverse fasi dei lavori fino alla completa realizzazione ed attivazione di tutte le opere necessarie a dotare Vicopisano di un sistema di illuminazione funzionale alle esigenze della cittadinanza ed in linea con gli attuali criteri di efficienza ambientale sotto il profilo dei consumi energetici.

“I servizi pubblici di illuminazione di una città – spiega il presidente della Regione Eugenio Giani – qualificano l’ambiente urbano sotto ogni profilo: devono essere adeguati a mantenere il decoro di strade e piazze favorendo la loro frequentazione, rispondere alle fondamentali e necessarie esigenze di sicurezza dei cittadini, funzionali alla viabilità e adatti a valorizzare il patrimonio artistico ed architettonico dei borghi di una Toscana sempre più aperta nella sua vita sociale ed ospitale per tutti coloro che scelgono di visitarla ed approfondine la conoscenza. Quando questo si coniuga – conclude Giani - con l’esigenza di osservare criteri di ecoefficienza nell’uso delle risorse energetiche delle nostre comunità si può parlare di un intervento che migliora la qualità complessiva della vita non solo in un singolo borgo o città, ma in tutta la Toscana”.

Fonte: Regione Toscana