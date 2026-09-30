Carabinieri San Miniato, va in congedo l'appuntato scelto Marco Tinagli

Una lunga e onorata carriera al servizio dello Stato giunge oggi al suo momento conclusivo. L’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Marco Tinagli, dopo 31 anni di servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri, ha raggiunto il traguardo del congedo, salutando la divisa che ha indossato con fierezza e abnegazione fin dal 1995.

Nato a Vinci (FI) nel 1966, l’Appuntato Tinagli ha iniziato le sue esperienze in uniforme prima dell'ingresso nell'Arma, prestando servizio per oltre tre anni come Ufficiale dell’Esercito Italiano, da cui si è congedato con il grado di Tenente. Nel settembre del 1995 ha poi intrapreso il suo percorso nell’Arma dei Carabinieri facendo ingresso alla Scuola Allievi di Iglesias. Da lì è iniziato un ricco itinerario professionale che l'ha visto operare in diverse realtà del territorio nazionale: dalla Stazione Carabinieri di Bomarzo al Comando Legione di Bologna, passando per il Nucleo Comando di Imola e la 2ª Brigata Mobile di Livorno, fino all'approdo, nel dicembre 2009, alla Sezione Radiomobile della Compagnia di San Miniato, di cui è diventato una vera e propria colonna portante. In oltre tre decenni con la "bandoliera ad armacollo", l’Appuntato Tinagli è stato un punto di riferimento fondamentale per la comunità locale.

Ha saputo coniugare la fermezza e la professionalità del ruolo operativo con un'empatica disponibilità verso i cittadini, facendosi apprezzare per la profonda umanità, l'ascolto e la vicinanza alla popolazione. Un'attitudine all'aiuto del prossimo che si è riflessa anche all'interno della Caserma, dove ha sempre rappresentato un esempio di solidarietà e supporto per colleghi e giovani Carabinieri. L’Appuntato Scelto Q.S. Tinagli è stato salutato ufficialmente dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pisa, Colonnello Ivan Boracchia, presso la Caserma "Sandulli Mercuro" e successivamente dai militari della Compagnia di San Miniato, che hanno voluto tributargli stima e profonda riconoscenza per l’attaccamento all'Istituzione e gli eccellenti risultati ottenuti. L’Arma dei Carabinieri esprime all’Appuntato Scelto Q.S. Marco Tinagli la propria gratitudine per la dedizione, l'integrità e il senso del dovere dimostrati in ogni giorno di servizio, augurandogli di vivere questo nuovo capitolo della sua vita con la stessa serenità e soddisfazione che ha saputo regalare alla comunità in tutti questi anni

Fonte: Carabinieri Pisa

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