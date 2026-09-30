Un incontro a Fucecchio sui progetti per via Vallebuia e via Pistoiese

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Fucecchio dedica un momento di confronto alla sicurezza idrogeologica del territorio, con particolare riferimento ai progetti riguardanti via Vallebuia e via Pistoiese/zona industriale, in questo caso nell’area riguardante la località Le Botteghe. L’iniziativa, promossa da ABI – Associazione Botteghe Insieme, si terrà giovedì 1 ottobre nei locali del Circolo Arci. La serata inizierà alle 20 con un’apericena, mentre alle 21:30 è prevista l’assemblea dedicata allo stato dell’arte dei progetti per la sicurezza idrogeologica nelle due aree.
All’incontro interverranno: Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana; Emma Donnini, sindaca del Comune di Fucecchio; Alessio Spinelli, consigliere della Presidenza della Regione Toscana ed ex sindaco di Fucecchio; Maurizio Ventavoli, presidente del Consorzio di Bonifica Basso Valdarno; Gesualdo Bavecchi, ingegnere idraulico e ambientale; Paola Pollina, architetto dirigente responsabile dell’Assetto del Territorio e Lavori Pubblici del Comune di Fucecchio. A moderare l’incontro sarà Leonardo Bertini, coordinatore ABI Sicurezza.
L’appuntamento sarà l’occasione per fare il punto sui progetti in corso e sulle prospettive degli interventi, favorendo il confronto tra istituzioni, tecnici, attività economiche e cittadini.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

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