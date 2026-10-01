Forza Italia San Miniato critica il DUP: "Si sposta finanziamenti da manutenzione al parcheggio del Cencione"

"Il nuovo DUP del Comune di San Miniato fotografa una scelta politica precisa: 3,53 milioni di euro, di cui, forse 2 milioni da finanziamento regionale, per il parcheggio del Cencione, mentre per finanziare il progetto vengono ridotte risorse destinate ad altri interventi", così in una nota Forza Italia San Miniato che si chiede: "Perché San Miniato deve spostare centinaia di migliaia di euro dalla manutenzione delle strade per finanziare il Cencione?"

"Il dato più preoccupante riguarda i 780 mila euro sottratti alla manutenzione straordinaria delle strade. Ma vengono toccate anche risorse per fognature, Bastione, Palazzo Migliorati, stazione di sollevamento sottopasso San Romano e persino 20 mila euro destinati alla manutenzione dei nidi, con l’incognita poi che nel caso in cui la regione non finanzi, l’amministrazione non ha deciso se realizzerà l’opera. Quindi rispose spostate, con la rinuncia a manutenzioni importanti senza la certezza della realizzazione dell’opera. una cosa è certa: il problema della frana del parcheggio del Cencione non è una priorità per l’amministrazione pertanto non ci resta che sperare in un periodo meteorologico favorevole".

"E poi ci sono i 700 mila euro per la frana di via Catena, che il Comune decide di finanziare temporaneamente con risorse proprie in attesa di finanziamento. Come Forza Italia chiediamo una risposta chiara: perché San Miniato deve spostare centinaia di migliaia di euro dalla manutenzione delle strade per finanziare il Cencione? Quali ulteriori interventi verranno rinviati? E quale sarà il costo reale di queste scelte per i cittadini?"

"Non contestiamo a priori le opere. Contestiamo una programmazione che sembra chiedere ai cittadini di pagare il prezzo delle scelte dalla maggioranza senza una chiara visione delle priorità di cui i cittadini hanno bisogno. Il DUP dovrebbe indicare una visione per San Miniato. Qui vediamo soprattutto soldi che si spostano da una parte all’altra e priorità che cambiano senza una risposta convincente ai problemi quotidiani dei cittadini. Su questo, in Consiglio comunale, chiederemo conto di ogni euro".

Forza Italia San Miniato

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