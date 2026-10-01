A Santa Maria a Monte aperte le presentazioni per scrutatori

Il Sindaco di Santa Maria a Monte comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’iscrizione all’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore e di presidente di seggio elettorale.

Le domande dovranno essere presentate entro le seguenti scadenze:

• Scrutatori di seggio: 30 novembre del corrente anno

• Presidenti di seggio: 31 ottobre del corrente anno.

La domanda potrà essere presentata all’Ufficio Servizi Demografici negli orari di apertura al pubblico:

• Lunedì e Venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30;

• Martedì e Giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 16.30;

• Mercoledì e Sabato: chiuso.

In alternativa, la domanda potrà essere trasmessa via e-mail al seguente indirizzo: anagrafe@comune.santamariaamonte.pi.it

Per requisiti, modalità di presentazione delle domande e relativa modulistica, si invita a consultare gli avvisi pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

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