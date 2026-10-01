Arrivano a Campi Bisenzio le Paralimpiadi della Città Metropolitana

Campi Bisenzio si prepara ad accogliere per la prima volta le Paralimpiadi della Città Metropolitana, diventando il riferimento per le attività dedicate allo sport paralimpico nell’ambito della manifestazione metropolitana.

Giovedì 1, venerdì 2 e sabato 3 ottobre, lo Stadio Zatopek sarà il fulcro di tre giornate all’insegna dello sport, della partecipazione e dell’inclusione, con l’obiettivo di avvicinare cittadini e cittadine alle discipline paralimpiche, promuovere la cultura dello sport accessibile e valorizzare il ruolo dello sport come strumento di incontro e crescita.

I partecipanti avranno l’opportunità di conoscere e sperimentare 12 discipline paralimpiche, incontrare tecnici e atleti.

"Siamo orgogliosi che Campi Bisenzio sia stata scelta come unico territorio dedicato alle attività paralimpiche nell’ambito delle Paralimpiadi della Città Metropolitana.- ha dichiarato l'assessora Simona Pizzirusso - Accogliere questa manifestazione significa ribadire il nostro impegno nella promozione di uno sport aperto a tutti e, allo stesso tempo, valorizzare e dare visibilità alle associazioni del territorio che lavorano ogni giorno per rendere la pratica sportiva accessibile alle persone con disabilità, promuovendo inclusione, partecipazione e pari opportunità. Desidero ringraziare Atletica Campi per la collaborazione - ha concluso l' assessora - e per il lavoro organizzativo fondamentale per la riuscita della manifestazione".

"Sono grato al Comune di Campi e alle società sportive per avere accolto le Paralimpiadi con tanto entusiasmo e tanta fattiva collaborazione - commenta Nicola Armentano, consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato allo Sport - È il segnale di una comunità civica viva che coglie una bella opportunità di promozione non solo sportiva e agonistica, ma di di aggregazione, condivisione e crescita comune, anche a livello internazionale. Sono i pilastri della nostra azione Metropolitana verso lo Sport, come strumento di crescita per le persone, nelle diverse stagioni della vita, e per le comunità".

Le giornate di giovedì 1 e venerdì 2 ottobre saranno dedicate principalmente agli studenti delle scuole, in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio, per favorire fin dalla giovane età la conoscenza dello sport paralimpico e promuovere i valori dell’inclusione, del rispetto e della partecipazione.

Sabato 3 ottobre, dalle 8.45 alle 12.30, lo Stadio Zatopek aprirà invece le porte a tutta la cittadinanza, coinvolgendo famiglie, bambini, associazioni sportive e culturali, società del territorio e chiunque desideri avvicinarsi a questa esperienza.

Nel pomeriggio invece, alle ore 16.00, Spazio Reale ospiterà la gara amichevole maschile di Sitting Volley tra la Nazionale Italiana e la Nazionale della Serbia mentre al Circolo Arci Dino Manetti, dalle ore 8.30, si disputerà la tappa italiana di EuroBlind (European Blind Football League), il campionato europeo di calcio a 5 per non vedenti, che vedrà la partecipazione dell’Asd Quarto Tempo Firenze.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze