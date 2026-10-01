Caro bollette, allarme di Federconsumatori Toscana: "Ennesima stangata sulle famiglie"

I recenti rincari delle tariffe energetiche rischiano di travolgere migliaia di famiglie e cittadini toscani, colpendo in particolare le fasce più deboli della popolazione. Federconsumatori Toscana esprime profonda preoccupazione per una situazione che sta rapidamente degenerando da criticità economica a vera e propria emergenza sociale. I nuovi aumenti delle utenze domestiche non sono solo un aggravio di spesa: per chi vive con pensioni minime, per i nuclei monoreddito, per gli anziani e per le persone non autosufficienti, rappresentano una scure indebita sul diritto fondamentale ad accedere ai beni ed ai servizi primari. Riscaldare la propria casa o utilizzare l'energia elettrica per le esigenze quotidiane non può e non deve diventare un lusso per pochi.

"Rileviamo un quadro allarmante che richiede risposte immediate e non più rinviabili», dichiara la presidente di Federconsumatori Toscana Laura Grandi. Che aggiunge: «I meccanismi attuali di sostegno e il bonus sociale, seppur utili, si rivelano del tutto insufficienti a tamponare l'impatto dei rincari attuali. Le utenze fragili stanno pagando il prezzo più alto di speculazioni e dinamiche di mercato che il Governo e le istituzioni devono contrastare con maggiore decisione".

In Toscana si stimano circa 350.000–400.000 utenze vulnerabili, guidate da ultrasettantacinquenni (65-70%) e persone con disabilità o apparecchi salvavita. A queste si aggiungono oltre 100.000 famiglie in povertà energetica e circa 130.000 nuclei che beneficiano del bonus sociale ISEE per sostenere i rincari. I criteri di tutela includono età over 75, legge 104, disagio economico, uso di elettromedicali e residenza in alloggi d'emergenza o isole minori.

Nei suoi sportelli territoriali Federconsumatori Toscana offre informazioni e aiuto all'orientamento sulle bollette di luce e gas, assistendo i cittadini nella verifica dei consumi e nella comprensione delle voci di spesa.

Chi volesse verificare la correttezza delle fatture ricevute, i propri contratti e le tariffe può rivolgersi alle sedi per una verifica e per una eventuale tutela.

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze