Le tifoserie dell’Empoli donano 4.500 euro alla Pediatria del San Giuseppe

Dalla passione per una squadra a un aiuto concreto per i più piccoli. Sono 4.500 euro i fondi donati dalle tifoserie dell'Empoli Calcio alla Pediatria dell'ospedale San Giuseppe e che saranno impiegati per l'acquisto di un video otoscopio computerizzato, strumento che andrà a potenziare l'attività diagnostica dedicata ai bambini seguiti dalla struttura.

La donazione si è concretizzata nei giorni scorsi nella sala dell'orologio dell'ospedale di via Boccaccio dove il direttore della Pediatria, professor Roberto Bernardini, e il dottor Federico Manzi della direzione medica del presidio hanno incontrato una rappresentanza della tifoseria empolese riunita attorno al gruppo “Maratona Emiliano Del Rosso”, nato nel ricordo del giovane tifoso scomparso nel 2004.

La raccolta fondi è stata realizzata nell'ambito delle iniziative organizzate il 19 e 20 giugno per celebrare i 50 anni della tifoseria dell'Empoli Calcio. Due giornate che hanno visto alternarsi stand gastronomici, mostre fotografiche, esposizioni di cimeli, musica e la partecipazione di protagonisti della storia azzurra come Johnny Ekstroem, Aurelio Andreazzoli, Luciano Spalletti e il presidente Fabrizio Corsi.

Le risorse raccolte consentiranno di acquistare un video otoscopio computerizzato, apparecchiatura utilizzata per l'esame del condotto uditivo e della membrana timpanica. Lo strumento permette di evidenziare eventuali corpi estranei, malformazioni, lesioni infiammatorie e altre alterazioni a carico dell'orecchio, contribuendo a una valutazione più accurata delle patologie che interessano il distretto otorinolaringoiatrico in età pediatrica.

"Questa donazione ci consentirà di dotarci di una tecnologia utile per migliorare la qualità delle valutazioni diagnostiche. Ringrazio i tifosi dell'Empoli per un gesto che si tradurrà in un beneficio concreto per i bambini e per le loro famiglie", ha dichiarato il professor Roberto Bernardini, che ha voluto anche ricordare la generosità del mondo dello sport empolese e del calcio in particolare.

Alla consegna era presente anche il dirigente medico della direzione medica di presidio, Federico Manzi. "Iniziative come questa testimoniano il forte legame tra l'ospedale e la comunità. La partecipazione dei cittadini rappresenta un valore importante e contribuisce a sostenere lo sviluppo dei servizi sanitari del territorio", ha sottolineato.

A suggellare l'incontro, infine, la consegna da parte dei tifosi di una cornice con all'interno la maglia celebrativa dei 50 anni delle tifoserie empolesi

All'incontro ha partecipato anche Paolo Scardigli, presidente dell'associazione Astro, realtà impegnata nel sostegno alle donne nei percorsi assistenziali in ambito oncologico e che è stato destinatario con la sua associazione di una donazione di pari importo sempre da parte dei tifosi empolesi.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio Stampa

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