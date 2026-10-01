Finto pacco bomba in strada a Livorno, un uomo denunciato per procurato allarme

Individuato come la persona che avrebbe posizionato un falso pacco bomba in strada a Livorno, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile dopo una rapida attività di indagine hanno denunciato in stato di libertà un 46enne, già gravato da segnalazioni, per il reato di procurato allarme.

I fatti risalgono alla mattina del 23 settembre quando i militari sono intervenuti in via di Salviano, in seguito ad una segnalazione giunta alla centrale operativa relativa al ritrovamento di un plico sospetto posizionato tra due auto. Come previsto dalle procedure sono scattate immediatamente tutte le misure di sicurezza: l'area interessata fu transennata e interdetta e sul posto intervennero vigili del fuoco e artificieri da Firenze. Questi ultimi hanno poi appurato che il manufatto, oltre che privo di alcuna carica esplosiva e quindi innocuo, era finto.

Accertato il falso allarme sono subito partite le indagini da parte degli investigatori dell'Arma: gli accertamenti sui luoghi e tramite servizi di osservazione hanno portato ad individuare il 46enne, che non risulta appartenere ad alcuna area nonché essere stato mosso da particolari motivazioni. L'uomo dovrà ora rispondere di procurato allarme.