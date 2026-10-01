Giovani e lavoro, laboratori e simulazioni di colloqui da Hub for Young

Riparte con un calendario ricco di appuntamenti e nuove opportunità l’autunno di Hub for Young, lo spazio di Piazza del Popolo 17 a Empoli dedicato a ragazze e ragazzi dai 14 ai 35 anni. Lo spazio, aperto ogni martedì e giovedì dalle 15 alle 18, continua a offrire servizi individuali di ascolto e orientamento, percorsi educativi personalizzati, supporto nella ricerca tirocini, corsi di formazione e opportunità lavorative. Accanto alle attività ordinarie, nei prossimi mesi saranno proposte iniziative pensate per rafforzare competenze, consapevolezza e strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro.

Tra le principali attività in programma torna il Job Club, il ciclo gratuito di laboratori rivolto ai giovani tra i 16 e i 25 anni che nell'ultimo anno ha già coinvolto numerosi partecipanti, con otto incontri realizzati. Curati da ARTI – Centri per l'Impiego di Empoli, gli incontri utilizzano metodologie informali e creative per lavorare sulle competenze trasversali, sull'autostima e sulla consapevolezza delle proprie risorse. Il primo appuntamento è in programma martedì 6 ottobre, dalle 16 alle 17.30, con “Dagli errori si impara a crescere”, un laboratorio dedicato alla resilienza e alla capacità di trasformare le difficoltà in occasioni di apprendimento. Il percorso proseguirà il 3 novembre con “Conosci il tuo superpotere?”, volto a riconoscere e valorizzare attitudini e punti di forza, e si concluderà il 1° dicembre con “Growth mindset”, un incontro dedicato ad automotivazione, autonomia decisionale e definizione degli obiettivi. Tutti gli incontri si svolgeranno nella sede di Hub for Young. La partecipazione è gratuita, con prenotazione tramite info@hubforyoung.it.

Diventano inoltre un appuntamento fisso, ogni terzo martedì del mese, le simulazioni di colloquio di lavoro. Un'operatrice del Centro per l'Impiego vestirà i panni di una selezionatrice aziendale, ricreando colloqui individuali o di gruppo sulla base dei profili professionali richiesti dalle imprese del territorio. Al termine di ogni simulazione, i partecipanti riceveranno un riscontro personalizzato sulla comunicazione verbale e non verbale, per individuare punti di forza e aspetti da migliorare e arrivare più preparati ai futuri colloqui di selezione.

Nato dalla collaborazione tra Comune di Empoli, ARTI – Centri per l'Impiego dell'Empolese Valdelsa, Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e COeSO Empoli, Hub for Young rappresenta un punto di riferimento per la fascia giovanile del territorio, dai 14 ai 35 anni. I dati raccolti confermano il valore del lavoro di rete fra gli attori coinvolti: dalla sua apertura nell'aprile del 2024 sono oltre 300 i ragazzi e le ragazze che hanno già frequentato l'Hub, intraprendendo percorsi di orientamento che in diversi casi si sono tradotti in risultati concreti, dall'avvio del servizio civile, dall'attivazione di tirocini fino a contratti di lavoro.

L'obiettivo di Hub for Young è offrire ai giovani non soltanto uno spazio di ascolto, ma strumenti concreti per orientarsi, acquisire competenze e costruire il proprio percorso, attraverso una rete di servizi e professionalità in grado di accompagnarli nelle diverse fasi della crescita personale e professionale.

Per informazioni è possibile contattare Hub for Young al numero 0571 757126 negli orari di apertura, inviare un messaggio WhatsApp al 393 886 9830 (solo messaggi di testo), scrivere a info@hubforyoung.it oppure consultare il sito www.hubforyoung.it.

Fonte: Ufficio stampa